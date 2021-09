Netflix: 3 Dramas coreanos para chicas fuertes e independientes que te inspirarán

Los dramas coreanos se han convertido en una de las alternativas de entretenimiento gracias a Netflix, la plataforma ofrece un sinfín de series y películas asiáticas que han logrado conquistar a los televidentes. Entre sus historias, hay doramas que desafían los estereotipos del machismo y la protagonista débil, checa las recomendaciones que tenemos para este fin de semana.

Corea del Sur es un país moderno, cuna del K-Pop y la moda; sin embargo, suelen ser muy cerrados a ciertas temáticas como la sexualidad gay y tienen una sociedad machista, pero hay dramas que rompieron con la falsa idea de que la protagonista femenina es el estereotipo cliché.



Aunque en estas historias hay parejas y personajes masculinos, son las protagonistas las que se llevan la atención de la trama gracias a su fortaleza, personalidad y empoderamiento femenino.

Netflix tiene para ti los mejores dramas coreanos con historias inspiradoras para chicas fuertes e independientes, checa las recomendaciones del fin de semana.

Los mejores personajes femeninos de doramas

Hello, my twenties

Drama juvenil y uno de los más populares. La serie coreana sigue la vida de un grupo de cinco estudiantes que comparte dormitorio en la residencia "Belle Epoque", todas tienen diferentes personalidades. Cada una de ellas enfrenta diferentes desafíos de la edad, la universidad y sus relaciones románticas.

Te puede interesar: Lee Dong Wook y Lee Jong Suk volverán con nuevos dramas, ¿cuándo se estrenan?

Veinte otra vez

Drama coreano que sigue la vida de Ha No Ra, una joven que soñaba con ser una bailarina; sin embargo, tras un embarazo inesperado no logra cumplir sus sueños y se casó a la edad de 19 años.



Desde entonces, es una mujer que se ha dedicado a ser esposa, madre y ama de casa, pero todo cambia el día en que recibe una noticia que la motiva a retomar su propia vida. Con la decisión de continuar con sus estudios, ingresa a la universidad, donde uno de sus excompañeros es profesor, pero la evita constantemente. Sin embargo, eso no la frena de vivir una juventud tardía.

Jumping Girl

Dorama de Netflix que narra la vida de Nam Sang Ah, una joven que es blanco de la críticas debido a un error en su vida. Su amigo, Han Ga Eul, es su principal apoyo ya que él es un famoso idol que solo puede mostrarse tal y como es con ella. La protagonista demostrará que todos estaban equivocados respecto a ella y hará todo lo posible por defender a su amigo de las fans acosadoras.