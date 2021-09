Exatlón México: Alex Alpuche es el siguiente eliminado del reality; pone en aprietos a Jahir y Antonio

Tras haber sido sentenciados, los tres integrantes de Guardianes se vieron las caras en el Duelo de Eliminación de Exatlón de México. En este caso Alex Alpuche, Jahir Ocampo y Antonio González fueron los competidores que se olvidaron por un momento de que son "familia".

Fue así como arrancó la batalla por la permanencia en cuyos primeros enfrentamientos asomaron al que probablemente sería el eliminado: Alex, pues comenzó a caer frente a sus adversarios. Incluso, rompió en llanto al saberse perdiendo vidas.

Fue así como los duelos avanzaron y Jahir se presentaba como el más fuerte del encuentro, mientras que la permanencia del karateca de 21 años peligraba cada vez más.

Alex se aferra y comienza a ganar, pero no es suficiente

Cuando todos pensaron que Alex terminaría su participación por quedarle una sola vida, éste se aferró y comenzó a definir los enfrentamientos contra Antonio y Jahir. Fue así como logró ponerlos en aprietos; tras enfrentarse, el ganador se llevaría el primer boleto para quedarse en Exatlón México.

Antonio se tuvo que ver las caras con Jahir, a quien derrotó con facilidad y amarró su boleto para permanecer en Exatlón México, pero tenía que pelear aún con Alex a quien también derrotó para darle el segundo pase al clavadista olímpico.

Al final, envuelto en lágrimas, Alex recibió el consuelo de sus compañeros, quienes lo abrazaron uno a uno. Él mencionó que fue un sueño haber llegado a Exatlón México, pero su problema es que no cree en él, hecho que le afectó en muchas de las pruebas. "No me queda más que luchar e intentar sacarlo", explicó.

Le agradeció a Antonio Rosique y a sus compañeros a quienes reconoció como grandes atletas, mientras que a su familia les aseguró que pronto los volverá a ver y que él es más de lo que vieron durante su participación en el reality.