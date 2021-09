La vez que Silvia Navarro presumió su noviazgo con una mujer: "Te amo, mi amor"

El pasado 14 de septiembre, Silvia Navarro celebró su cumpleaños 43 en compañía de sus seres queridos, entre ellos la persona más especial, su hijo León. Además, la actriz recibió algunas felicitaciones de sus amigas famosas como Adriana Louvier, Ludwika Paleta, Fernanda Castillo y Grettell Valdez.

La actriz retomó su carrera en la televisión con la producción La Suerte de Loli, la cual marca su debut con la cadena estadounidense Telemundo. De esta forma la protagonista de 'Mi Corazón es tuyo' y 'Mañana es para siempre', sigue acumulando éxitos en su trayectoria.

Sin embargo, en el ámbito romántico Navarro no ha tenido tanta suerte, pues recientemente se le relacionó con el actor Osvaldo Benavides, pero este está en una relación sentimental con Esmeralda Pimentel, con quien se está dando una segunda oportunidad.

El año pasado, Silvia Navarro causó gran polémica al posar románticamente con una mujer, así que inmediatamente se empezó a especular que se trataba de su novia y que la actriz pertenecía a la comunidad LGBTTTIQA+.

¿Quién es la 'novia' de Silvia Navarro?

La protagonista de telenovelas compartió en sus redes sociales una foto en la que posaba junto a una mujer identificada como Arantxa simulando un beso con un arcoíris de fondo. Inmediatamente sus fans comenzaron a señalar que se trataba de su nueva novia.

En ese momento, Silvia Navarro aclaró en una entrevista para Telemundo que no tenía ninguna pareja, pero cuando tuviera un noviazgo seguramente se daría a conocer. "Y aunque no, pues me lo echarán”, indicó.

Esa no fue la única vez que a la actriz se le relacionó sentimentalmente con una mujer, pues antes se había dicho que andaba con una de sus mejores amigas, tras colocar la frase "Ella es @karbailando y nos amamos" en la descripción de una fotografía.

Tras hacerse un gran escándalo, Silvia tuvo que salir a aclarar que sólo se trataba de una amiga y que ella así demuestra su cariño tanto a mujeres como a hombres que aprecia.