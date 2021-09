HBO Max: ¿Cómo saber si "A él no le gustas tanto"? Jennifer Aniston lo revela en esta película

Desde hace varios meses que llegó HBO Max al mercado mexicano, la nueva plataforma de series y películas por streaming abarrotó a grandes escalas este nicho donde ahora, los usuarios de distintas plataformas buscan otro tipo de entretenimiento, y películas que quizá no tienen otras, tal como lo es la cinta "A él no le gustas tanto", protagonizada por Jennifer Aniston, Scarlett Johansson, entre otros actores de Hollywood.

A él no le gustas tanto. Foto: Especial / TW @celinda7iana

Ahora que varios actores se han consolidado como los favoritos de Hollywood y del público, muchos usuarios han recordado cintas en la que aparecen actores de renombre en cintas que quizá no habías escuchado como lo es "He's Just Not That Into You", o también traducida al español "Qué le pasa a los hombres".

Es imposible negar que la demanda por el género romántico y el drama, es la perfecta combinación para tomar una caja de pañuelos, hacer buenas palomitas y tomar tu bebida favorita, ya que el público ha solicitado ver estos dos géneros y esta cinta es insuperable y que no encontrarás en plataformas de la competencia como Netflix, Amazon Prime Video, Paramount Plus, y por supuesto, la favorita de los niños, Disney Plus.

A él no le gustas tanto. Foto: Especial / TW @Petrypsique

Amor, historias cruzadas y todo lo que quieres saber de un hombre

Es posible que las mujeres sí posean este sexto poder de saber o intuir cuando un hombre se está comportando de manera distinta y que una alarma en su cabeza se enciende e indica que ella no debe estar en la relación o que él no quiere estar; sin embargo, muchas veces es una cuestión de corazonadas o de simple suerte.

La cinta dirigida por Ken Kwapis, está ambientada en la ciudad de Baltimore, la cual son historias cruzadas sobre el amor y por supuesto el comportamiento humano cuando se tiene una relación y una personas como se diría coloquialmente, "va midiéndole el agua a los tamales".

A él no le gustas tanto. Foto: Especial / TW @celinda7iana

Sin embargo, una de las mujeres se siente confundida en una sociedad que está más obsesionada con la tecnología ue por el contacto físico humano, y las relaciones personales frente a frente, ¿te suena la historia?, bueno, otro caso es en el que una mujer se ve acorralada en matrimonio que es una rutina totalmente, un caso más, es el de un hombre que intenta seducir y conquistar a una mujer que tiene amante, y finalmente una joven obsesionada por ocasionar encuentros accidentales con el hombre que sería el ideal.

A él no le gustas tanto. Foto: Especial / TW @celinda7iana

¿Por qué ver A él no le gustas tanto?

La película con duración de 129 minutos esta llena de romance puro y encrucijadas que quizá dirás: "Oh a mi me ha pasado eso", y lo mejor es que está protagonizada por Scarlett Johansson, Jennifer Aniston, Ben Affleck, Justin Long, Bradley Cooper, Ginnifer Goodwin, Kevin Connolly, Kris Kristofferson Jennifer Connelly, entre otras actores que te harán sentir que has vivido esas mismas situaciones.

¿Podrás resistir no llorar hasta llegar al final de la película? Bien, pues toma a tu pareja, preparen una buena botana y revivan este trailer de la cinta que se encuentra en HBO Max: