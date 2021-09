Drew Barrymore enciende las redes con una foto inédita a lado de Cameron Diaz

Cameron Díaz (49 años) y Drew Barrymore (46 años) siempre han estado muy unidas desde siempre y eso no es sorpresa para nadie, pero ahora Drew subió una foto donde salen juntas y lucen increíbles pese a no llevar ningún tipo de filtro como se acostumbra ahora; parece que el tiempo las ha tratado muy bien.

Si bien es cierto que en la foto sin editar se ven sus arrugas y líneas finas estaban en plena exhibición, esto no quiere decir que no luzcan fabulosas, las dos se veían impresionantes con todo el glamour mientras daban sonrisas suaves mientras se abrazaban. Diaz lleva en la foto un labial rojo y collares azules que acentuaban sus brillantes ojos, así como un conjunto totalmente negro mientras Barrymore llevaba un divertido vestido rojo con un patrón de labios y pendientes de aro dorado.

Tanto Cameron como Drew han hablado sobre las cirugías plásticas. La primera confesó haberse puesto bótox en una entrevista en 2014; sin embargo, también aseguró su arrepentimiento instantáneo: "Cambió mi cara de una manera extraña". Por ello afirma que no tiene "ningún problema con sus líneas de expresión", de hecho, le "encantan" porque significan que "he sonreído toda mi vida". Al respecto, Barrymore asegura que nunca se ha hecho nada en la cara, porque, siendo tan "adictiva", se le iría de las manos si llegara a probarlo.

Los fans no tardaron en comentar la publicación

Los fans inmediatamente recurrieron a la sección de comentarios para escribir cosas como: "Me encanta esto, la belleza sin filtros y los potenciadores" esto es lo que más necesitan las redes sociales", comentó una persona en la foto ."Hermoso, me encanta cómo estás abrazando tu edad con gracia", escribió un fan. "¿Puedo darte las gracias por no exagerar esta foto?”, mencionó otro.

Sus famosos amigos, como Kristen Bell, Miranda Kerr, Gwyneth Paltrow y Stacey Bendet, también comentaron la foto natural. Díaz apareció en el programa de entrevistas de Barrymore en CBS el miércoles pasado. Ambas fueron protagonistas en ‘Los Ángeles de Charlie’, que estrenó en octubre del 200.

msb