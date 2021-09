Drake Bell reaparece y aclara su problema legal contra menores de edad; "nunca fui arrestado" | VIDEO

Drake Bell se ha visto envuelto en la polémica después de enfrentar un proceso legal por el delito de abuso de menores. A pesar de que se mantuvo al margen del tema, el cantante decidió disipar los rumores mediante un video que fue colocado en su perfil oficial de Instagram.

En la grabación, Bell señaló que existe información falsa sobre su caso, por lo que las personas se han dejado guiar de manera errónea.

Confirma comunicación con la menor

Al inicio del video, Drake aclaró que no cambió su nombre por el de Drake Campana y que no radica en México. También señaló que nunca fue arrestado y que no estuvo en la cárcel.

A pesar de que no visitó la prisión sí ha atravesó una investigación por tres años, por lo que no podía hablar sobre el tema. Respecto a la conversación que sostuvo con una menor reveló que sí sucedió pero terminó la comunicación al enterarse de su edad.

Agradece apoyo

Ante esto el cantante se declaró culpable por los mensajes que intercambió pero nunca hubo una transferencia de imágenes sexuales, ni mucho menos un contacto físico entre ambos.

Por último agradeció a sus seguidores por las muestras de apoyo a lo largo de todo este tiempo, y pidió no caer en las noticias falsas, ni en las manipulaciones mediáticas.