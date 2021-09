Rolling Stone elige "Respect" de Aretha Franklin como la mejor canción de la historia

La revista Rolling Stone actualizó su listado de 500 mejores canciones de todos los tiempos que fue elaborada en 2004. Respecto a la anterior edición, se renovaron 200 lugares con modificaciones dentro de los primeros lugares.

Lo más destacado es que esta nueva lista incluye canciones de géneros latinos y hip hop así como de muchas de inicio de los años 2000, en comparación con la de 2004, que está conformada por temas de rock y soul.

El primer puesto lo ocupa "Respect" de Aretha Franklin, el tema fue compuesto por Otis Redding en 1965, incluida en su álbum "Otis Blue/Otis Redding Sings Soul". Pero la cantante de soul la reinterpretó en 1967, logrando que la canción se convirtiera en uno de los himnos por la equidad de género. Fue incluida en "I Never Loved A Man The Way I Love You".

El top 10

Los primeros 10 puestos incluyen canciones de soul, pero también temas legendarios de los grandes artistas de los años sesentas. En la segunda posición se encuentra "Fight The Power" de Public Enemy, mientras que el tercer lugar corresponde a "A Change Is Gonna Come" del cantante soul Sam Cooke.

La lista se completa con "Like A Rolling Stone", de Bob Dylan (que fue el primer lugar en la edición de 2004); "Smell Like Teen Spirit", de Nirvana; "What's Going On", de Marvin Gaye; "Strawberry Fields Forever", de The Beatles; "Get Ur Freak On", de Missy Elliot; "Dreams", de Fleetwood Mac, y "Hey, Ya!", de Outkast.

Sorpresas en los primeros 20

The Beatles es el único artista con dos canciones dentro de los 20 primeros lugares con "I Want To Hold Yout Hand" en la décimo quinta posición de la lista. Así mismo, el himno pacifista de John Lennon, "Imagine", fue ubicada en el lugar 19. Otras de las sorpresas en los primeros lugares son "Crazy In Love", de Beyoncé feat. Jay-Z; "Waterloo Sunset", de The Kinks; y "God Only Knows", de The Beach Boys.