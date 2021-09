Netflix: El drama coreano MÁS visto de la semana, es una de las mejores historias de amor

Shin Min Ah regresó a los dramas coreanos con "Hometown Cha Cha Cha", la nueva serie disponible en Netflix. La producción se estrenó a nivel mundial y puedes disfrutar de sus episodios semanales, se ha convertido en uno de los más vistos del mes de septiembre.



La actriz coreana ha sido conocida por otras producciones como "Oh My Venus", "Arang y el magistrado" y "Mi novia es un Gumiho". Además sale con el popular actor Kim Woo Bin, a quien apoyo durante su lucha contra el cáncer.



Netflix sigue apostando por el contenido de Asia y que mejor que transmitir las novedades más recientes en doramas coreanos. La plataforma de streaming estrenó a nivel mundial uno de los dramas más vistos de la semana, además esta sobrepasando los niveles de rating coreanos.



Cada semana se estrenan nuevos episodios de esta historia que narra el romance entre dos personas que no podrían ser más diferentes entre sí, además se transmite al mismo tiempo que en Corea del Sur.

El mejor drama de la semana de Netflix

Este es uno de los dramas coreanos que se estrenaron en 2021, se lanzó apenas hace un par de semanas pero sus primeros episodios ya lograron un gran rating con una calificación de más 10 para sus episodios, por lo que promete ser todo un éxito durante su temporada completa.



"Hometown Cha cha Cha" lo puedes ver en Netflix y está protagonizado por la actriz Shin Min Ah. La trama sigue la vida de Hong Doo Shik, es un hombre guapo de 31 años que hace todo bien, tiene varios trabajos de medio tiempo como cantante, repartidor y cajero.



Por otro lado está Yoon Hye Jin, es una mujer perfeccionista y dentista por profesión. Cuando la corren de su trabajo, decide abrir su propia clínica y mudarse a un pueblo rural. Ahí conocerá a Doo Shik, quien le parece un hombre escandaloso y que parece ver el mundo de una manera muy diferente, pero no deja de pensar en él.



El romance, la comedia y el drama están asegurados con esta serie, una de las más vistas de la semana en Netflix y que no te puedes perder.

