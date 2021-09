Mamá de Jenni Rivera revela que “Chiquis” era golpeada por Lorenzo Méndez

“Chiquis” Rivera vuelve a ser blanco de la polémica por su relación con Lorenzo Méndez, aunque en esta ocasión fue su abuela, la señora Rosa Saavedra, quien realizó explosivas declaraciones en las que aseguró que su nieta sufrió violencia cuando estaba casada con el cantante.

A través de su programa de YouTube, la madre de Jenni Rivera señaló que fue su nieta la que le confesó los episodios de violencia que había sufrido mientras estaba casada con Lorenzo Méndez, algo sobre lo que no dudó en darle un consejo.

La hija de Jenni Rivera le habría contado a su abuela que en una ocasión su exesposo trató de abofetearla, aunque ella no ese dejó este tipo de escenas se repitieron varias veces hasta que decidió poner fin y separarse.

"Chiquis" Rivera. Foto: Instagram @chiquis

“Chiquis me dijo 'es que él me pegaba abuela. Cuando andaba así mal, una vez me agarró y me dio una cachetada, no me dejé yo también le di’”, dijo.

Rosa Saavedra añadió que la “Diva de la banda” también sufrió violencia mientras estuvo casada: “Por eso yo pienso que a ella no le gustó la violencia, porque ella vio la violencia en su casa, entonces ya saben que no se pueden aguantar y Jenni nunca aguantó. Si ellos querían darle un 'cachetadon', cuídense porque se los va a devolver, de ni uno se dejó”.

El nuevo romance de Lorenzo Méndez

Aunque “Chiquis” Rivera no ha dudado en mostrar su nuevo romance con el fotógrafo Emilio Sánchez, fue un tierno mensaje con el que Lorenzo Méndez reveló que está estrenando relación.

“Beautiful, mami”, escribió el exvocalista de “La Original Banda el Limón” en la foto de Instagram de una joven empresaria llamada Jennifer, quien vive en Texas y trabaja también en aviación.

Por el momento "Chiquis" no ha dado declaraciones sobre lo que reveló su abuela respecto a la violencia que vivió en su relación, lo que habría sido uno de los motivos por los que puso fin a su matrimonio luego de cuatro años juntos.