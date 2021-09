Exintegrante de Survivor México llega a VLA, ¿Laura G queda fuera?

Nuevamente vamos a poder ver a Cynthia González, ganadora del segundo lugar de la segunda temporada de Survivor México en nuestras pantallas, y es que esta vez la también llamada mujer maravilla se integra al programa matutino de TV Azteca.

Así como lo lees, no solo Aristeo Cázares será parte de Venga la Alegría, también la Mujer maravilla e incluso un ex colaborador del programa Hoy llega a la televisora del Ajusco.

¿Se va Laura G de VLA?

Aunque muchos seguidores de la emisión no están nada contentos con Laura G y han pedido que la saquen de la emisión matutina, lo cierto es que eso no va a suceder por el momento pues su lugar no lo va a ocupar nadie porque la regiomontana no se va de VLA.

Cynthia González, Aristeo Cázares y otros nuevos talentos serán los conductores de Venga la Alegría pero en su versión de fines de semana, así que de lunes a viernes veremos a los conductores que comúnmente vemos y sábados y domingos a otros nuevos.

¿Quiénes serán los conductores de VLA fines de semana?

De acuerdo con un promocional que ya circula en redes sociales, a partir del sábado 2 de octubre los fines de semana también habrá programa matutino para entretener a las familias mexicanas.

Los conductores que veremos a partir de esa fecha serán: Alex Sirvent, Sofía Aragón, Aristeo Cázares, Mati Álvarez, Gaby Ramírez, Olga Mariana, Rafa Serdán, Cynthia González y Alana Lliteras.

Cabe mencionar que Rafa Serdán fue parte del programa Hoy y también participó en algunas emisiones de “Cómo dice el Dicho”.