BTS: A Suga y Jin les rompieron el corazón por la misma razón, conoce su historia

BTS es una de las bandas más grandes del K-Pop, con tan solo 8 años han vivido la gloria de la fama mundial; sin embargo, algunos de sus integrantes tienen historias con un pasado triste que ha hecho llorar y reír a ARMY al mismo tiempo. Jin y Suga experimentaron la misma desilusión hace unos años.



Algunas veces se han sometido a dietas extremas, lesiones y rechazos, pero continuaron dando lo mejor de sí sobre el escenario. Las fans han conocido un lado que los idols suelen mantener oculto, pero saben de sus luchas y lo que tuvieron que superar, como problemas de depresión.



También ha anécdotas de su vida personal que decidieron compartir con ARMY para que los conozcan mejor y aunque algunas son muy cómicas, otras son dignas de un corazón roto, ya que terminó con una de sus ilusiones más grandes, conoce la historia de Jin y Suga.

A Suga y Jin les rompieron el corazón

Como parte de las celebraciones del FESTA 2019, BTS compartió anécdotas e historias poco conocidas con sus fans. Los idols rememoran algunos de sus mejores momentos tras convertirse en todo un fenómeno mundial, pero también revelaron episodios de su vida no tan felices.



Suga y Jin son compañeros del mismo dolor, ya que a ambos les rompieron sus ilusiones cuando eran más jóvenes y por la misma razón. Los idols decidieron hablar sobre la época navideña y cómo solían vivirla cuando eran pequeños, pero parece que sus familias decidieron revelarles una de las verdades más crudas a esa edad.



El rapero de BTS confesó que él siempre supo que Santa Claus no existía, ya que su padre desde un inició le explicó que él era quien ponía los regalos y por eso tenía que ser un niño bueno. Su familia no cree en uno de los personajes más famosos de la navidad.



Jin también compartió su triste historia, el cantante explicó que una noche estaba muy emocionado por la llegada de Santa Claus, por lo que fingió dormir hasta que escuchó algo. Se despertó y encontró a su papá colocando los regalos, por lo que descubrió que no existía.

