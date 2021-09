Alejandro Fernández dedica concierto a su NIETA Cayetana y su hijo le canta ésta emotiva canción: VIDEO

La gira de conciertos que Alejandro Fernández y su hijo, Alex Fernández, están desarrollando por varias ciudades de Estados Unidos, está siendo todo un éxito. Con la seguridad y confianza de que El Potrillo siempre brinda lo mejor de sí sobre un escenario, ahora el premio para el público es doble con la presencia de Alex quien, a base de talento, da seguimiento a la dinastía musical de Los Fernández.

Ante esto, Alejandro se ha mostrado feliz de plantarse ante su público, sin perder la preocupación por la salud de su padre, don Vicente Fernández, quien aún se halla delicado en un Hospital de Guadalajara.

Pero, como la música debe continuar y el show siempre debe tener canciones, Alejandro ha encontrado un remanso de paz en la pequeña, pero muy importante, figura de su nieta Cayetana, quien se derrite de amor cada que la tiene en brazos.

Alejandro Fernández dedica concierto a su nieta

La pequeña Cayetana, hija de Camila Fernández, una de las gemelas de El Potrillo, apenas cuenta 6 meses de vida y ya es la preferida de toda la familia.

Con la belleza e inocencia que a simple vista se denota, Cayetana es el foco de atención para todos, pero sobre todo de Alejandro quien no para de abrazarla y besarla cuando le tiene cerca. No hay manera que se la saquen de los brazos. Por tal razón, Cayetana acompañó a la familia durante el concierto que Alejandro y Alex brindaron en Las Vegas, donde estuvo en primera fila, eso sí, bien resguardada con unos audífonos especiales que aislaron el ruido para que no padeciera los decibeles del concierto.

Con ella presente, Alejandro dedicó su música a ese ser que le provoca sus máximas muestras de amor de abuelo.

Alex Fernández le canta a Cayetana y a su padre

Como un regalo perfecto para el momento, Alex Fernández tomó la batuta de ese momento, siempre resguardado por su famoso padre, y encontró en la canción 'El Tiempo no Perdona' el mejor obsequio para ese instante donde vio a su padre y a la pequeña Cayetana, fundidos en un tierno abrazo.

Con el clamor del público presente y el coro a la canción, Alex Fernández entonó "Detente, No camines hacia donde corre el tiempo, Regálame, mejor, este momento Y enrolla en tus brazos al niño que ama a papá…" para dejar claro que al cantar lleno de amor por su padre y sobrina, la familia Fernández está más viva y fuerte que nunca.

Sumado a esto, Alex Fernández también confirmó recientemente que será padre del hijo que espera con su esposa Alexia Hernández.