Nailea Norvind sostiene su bisexualidad, pero para andar con una mujer pide estas condiciones

La actriz Nailea Norvind se mantiene firme respecto a las declaraciones que ofreció en torno a su bisexualidad, y aseguró que aunque hasta el momento no ha tenido ninguna relación con una mujer, no la descarta para un futuro.

Sin dar importancia a la polémica que causaron sus declaraciones sobre su orientación sexual, la villana de telenovelas defendió a capa y espada su postura durante un encuentro con medios en la Ciudad de México.

“Lo dije muy como… lo es, natural, no es que yo esté siendo alguien nuevo ni diferente, ni he tenido una relación con una mujer o algo, nada más digo que la bisexualidad, y lo repito, está en mí, y me da mucha risa la respuesta que le han dado los medios, eso es ¿no?, ¡viva todo!, ¡viva la libertad!, ¡viva tu felicidad!, ¡viva el amor!”, expresó.