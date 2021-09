Nailea Norvind habla sobre su orientación sexual: "Siento la bisexualidad dentro de mí"

Nailea Norvind es una de las actrices más queridas en el medio del espectáculo por sus papeles como villana, aunque esta vez llamó la atención de sus seguidores al decidir hablar sobre su orientación sexual y declararse bisexual.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube, la actriz habló por primera vez del tema asegurando que no es algo que le preocupe pues ha estado en su familia desde su abuela ya que su madre era una mujer bisexual.

Actriz Nailea Norvind. Foto: Instagram @nailea_norvind

La actriz habló, entre otras cosas, sobre su familia y fue cuestionada sobre la foto de su hija Tessa Ía que causó gran revuelo en la que se le puede ver besando a una famosa cantante llamada Marian Ruzzi.

Debido a esta publicación, la también actriz fue cuestionada sobre su orientación sexual, un tema sobre el que Nailea Norvind no dudó en hablar y señalar que ella también es una mujer bisexual y que es algo que se ve en su familia.

Tessa Ía. Foto: Instagram

“Totalmente ad hoc las Norvind. La bisexualidad ha estado en nuestra familia, no sé si desde mi abuela. Yo creo que mi abuela no nos quiso contar, pero mi mamá era una mujer bisexual. Yo, pues sólo me han conocido parejas hombres, pero siento la bisexualidad dentro de mí porque tenemos lo femenino y lo masculino en nosotros”, dijo.

La actriz de 51 años aseguró en la entrevista que para ella no son importante las etiquetas dadas a las personas, ya que cada quien puede vivir libremente como más lo desee: “Admiro eso y lo respeto”.

Su nuevo negocio en los tianguis

Norvind goza de una larga trayectoria que le ha ganado un lugar como la mejor actriz en la pantalla chica, sin embargo, se alejó de los reflectores por un tiempo y durante la pandemia emprendió un nuevo negocio.

Detalló que fue durante la cuarentena decidió emprender un negocio de ventas por internet y en tianguis, entre los productos que oferta se encuentran las galletas y polvorones.