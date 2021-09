CLINT EASTWOOD: Un apasionado del CINE que estrenará 'Cry Macho' a los 91 años

Clint Eastwood ya era un actor famoso de Hollywood antes de que muchos de quienes leen esto ahora, siquiera hubieran nacido. Es más, es posible que tus padres tampoco habían nacido aún y él ya era un ícono absoluto del cine western. Actor por el instinto de mostrar personajes, director por la pericia de contar historias y productor para tejer ambas con la tenacidad de un experto, Clint Eastwood cuenta ya 91 años de vida, de experiencias tan buenas como otras no tan gratas.

La realidad con el histrión y creador nacido en San Francisco, California, un 31 de mayo de 1930, es tiene nueve décadas de vida y la vitalidad intacta para el estreno de su más reciente filme 'Cry Macho', el cual protagoniza detrás y al frente de la cámara. Para el estreno, este jueves 16 de septiembre, Eastwood conformó un filme con algo de sabor mexicano en su elenco.

La pasión de Clint Eastwood por el cine lo llevó a convertirse en una de las estrellas más importantes de Hollywood que aún sigue vigente. Su mirada profunda, sus imponentes 1.93 m. de estatura, un cuerpo atlético fruto de la natación, además de esa pose de chico malo y tímido a la vez, le abrieron puertas en la industria de cine convirtiéndolo también en un ícono de la masculinidad.

Pero, antes de convertirse en un éxito por sus interpretaciones y ser considerado un símbolo masculino, Eastwood tuvo que picar piedra. Es hijo de Clint Eastwood Sr, empleado de una empresa metalúrgica y de Margaret Ruth Runner, una importante asistente en IBM. Es el mayor de dos hermanos (Jeanne es cuatro años menor) y tuvo una infancia y juventud acomodada en Piedmont, California.

Su primer papel relevante fue como actor de reparto en la serie Rawhide (1959-1965), donde dio vida a un vaquero ingenuo, enamoradizo y muy dulce. De ahí saltó a los spaghetti western donde la fama le llegó cuando interpretó al 'Hombre sin nombre' en dichas producciones conocidas como la Trilogía del dólar que dirigió Sergio Leone en la década de 1960, con 'Por un puñado de dólares', 'La muerte tenía un precio' y 'El bueno, el feo y el malo'. De igual forma a Harry Callahan en la serie de películas de 'Harry el Sucio' durante los años 1970 y 1980.

Como director, debutó en 1971 con la película de terror psicológico 'Play Misty for Me' (Escalofrío en la noche). Por su trabajo en 'Unforgiven' (Sin perdón, 1992) y en 'Million Dollar Baby' (2004), fue galardonado con el Óscar a mejor director y mejor película.

Para rematar, Clint Eastwood no se conformó solo con la actuación. También se adentró en la política y fue alcalde de Carmel, California, entre 1986 y 1988. Es republicano de convicción, lo que le ha traído muchas críticas. Es aficionado a las armas y a las leyes que favorecen su posesión y uso ilimitado.

Ahora está de regreso para dirigir 'Cry Macho', película que lo trajo de vuelta a interpretar uno de los personajes memorables de su carrera: un vaquero. La historia tiene lugar en 1979, una época en la que el propio Eastwood solía desempeñar papeles de vaquero y de policía, dos géneros de la pantalla que él mismo ayudaría a definir.

"Esta película llegó hace unos 40 años. Al Ruddy me preguntó si quería hacerla y le dije: 'Soy demasiado joven para este papel, ¿por qué no lo dirijo yo y conseguimos a Robert Mitchum?' Pero no se hizo y se quedó en el camino hasta hace unos dos años. La volvimos a sacar y pensé que era el momento adecuado para ello y que sería divertido hacerlo", contó Eastwood.