Alexander Acha protesta frente a la SCJN contra el aborto: “Es la salida fácil, pero no una solución”

Alexander Acha se sumó al grupo de personas que protestaron frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) este lunes, contra la despenalización del aborto asegurando que “se trata de una salida fácil, pero no es una solución”.

El hijo del cantante Emmanuel causó gran polémica en redes sociales luego de que compartiera algunas fotografías en las que se le ve con un pañuelo en color azul, símbolo de la campaña “provida”, que acompañó con un mensaje contra el aborto.

“El aborto no resuelve la ineficacia de los procesos de adopción; el aborto no previene una violación ni resuelve la inseguridad que sufre la mujer, no resuelve el machismo que la somete; el aborto no resuelve el problema de los niños en la calle; el aborto no previene un embarazo no deseado”, escribió el cantante.

Personas parte del Frente Nacional por la Familia se manifestaron afuera de la SCJN, donde se mostraron algunos carteles con leyendas como “los jóvenes defendemos la vida desde el vientre materno”, lugar en el que también se encontraba el cantante.

“Queridos gobernantes, magistrados, diputados y senadores: el aborto es la salida fácil, pero no es una solución. Como sociedad no merecemos “atole con el dedo”, merecemos que se tomen el tiempo e inviertan los recursos y el esfuerzo de encontrar soluciones integrales, no paliativos”, añadió Alexander Acha.

Alexander Acha responde a críticas

Luego del extenso mensaje y las fotografías compartidas en sus redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar y aunque recibió apoyo de algunos internautas, también le hicieron llegar críticas por su postura sobre el aborto.

“La maternidad será deseada o no será” y “La decisión tomada no es una invitación a la irresponsabilidad es evitar que una mujer sea juzgada por su derecho a decidir sobre su vida”, fueron algunos de los comentarios que recibió el cantante.

Al respecto, Alexander Acha no dudó en responder a las críticas con un nuevo mensaje a través de sus historias en Instagram: “Estamos en un mundo donde se exige tolerancia y respeto a la diversidad, pero hay odio, intolerancia y agresión en cuanto opinas diferente. Feliz día”.