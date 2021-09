Galilea Montijo rompe el silencio y opina sobre la situación de su amiga Inés Gómez Mont y sus problemas con la justicia

Han pasado sólo tres días desde que el gremio del espectáculo se conmocionó luego de darse a conocer sobre la orden de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont y su esposo y empresario Victor Álvarez Puga, quienes son acusados por los delitos de peculado, delincuencia organizada y delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Luego de la polémica entorno a este caso, ahora uno de los programas en los que colaboró Inés Gómez Mont ha transmitido la noticia de que se giró la orden de aprehensión en contra de la famosa presentadora de televisión.

Y fue en la recta final del programa del pasado 10 de septiembre que Chapoy aseguró que “muy lamentablemente se tenía que dar esta noticia'', y posteriormente pasó la palabra a Daniel Bisogno, quien puntualizó: “Bueno, independientemente de cualquier cosa el cariño que le tenemos es aparte y le deseamos lo mejor”.

Sin embargo, ahora Galilea Montijo, amiga íntima y también comadre de Inés Gómez Mont ha salido a emitir sus declaraciones respecto al complicado caso que está viviendo su compañera conductora de televisión.

Inés Gómez Mont y Galilea Montijo son amigas intimas. Foto: Especial

Fue la tarde de este lunes 13 de septiembre que la presentadora del matutino “Hoy” fue captada por las cámaras de Ventaneando, uno de los programas de espectáculos más longevos de la televisión mexicana.

Y fue precisamente para la audiencia de este programa que Galilea Montijo aseguró que es un proceso muy difícil por el que está pasando su compañera, pero también amiga, a quien estima desde hace muchos años junto a toda su familia, pues recordemos que Galilea Montijo es madrina de bautizo de una de las hijas de Inés Gómez Mont.

Y precisamente debido a la complejidad del asunto y con el objetivo de no intervenir en los procesos de la ley, Galilea Montijo aseguró que era mejor que se reservará sus comentarios respecto al complicado momento que está viviendo Gómez Mont, por lo que se limitó a dar declaraciones concisas y se quedó callada cuando la prensa le cuestionó si había tenido comunicación con la exconductora de “Ventaneando” Inés Gómez Mont, a quien ahora buscan las autoridades.

Sin embargo, Montijo destacó que ella quiere mucho a su comadre, y que estará presente en todo momento para apoyarla, pues confía plenamente en que este caso se resolverá, pues aseveró que Gómez Mont es una mujer de bien.

La gente que la conocemos sabemos quién es, la amo, no puedo decir mucho pero lo único que espero es que ella pase esto, estoy con fé en la justicia, para ella y su familia”, aseveró la famosa.

Por otro lado, Montijo atrajo la atención de los reflectores luego de revelar que ella pasó por un proceso similar con la ley, esto debido a un tema fiscal que debía ser aclarado, por lo que mostró empatía con Gómez Mont.

A mi me pasó algo similar por avisar que yo tenía un papel extraviado, mejor no lo hubiera dicho nada… ella debe cumplir en la justicia como cualquier ciudadano, no porque sea figura pública debe cambiar”, puntualizó Montijo.