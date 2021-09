Paco Stanley humilló a Café Tacvba en programa en vivo; se burló por su aspecto indígena: VIDEO

Para nadie es desconocido que el conductor Paco Stanley tenía un ácido sentido del humor, que hoy en día es calificado como inapropiado, pues hacía críticas y comentarios irónicos a sus invitados a su programa de televisión y casi nadie se salvaba de sus comentarios mordaces, estilo similar al que tenía otro ícono de la televisión Raúl Velasco.

Tal fue el caso de los integrantes de la banda Café Tacvba quienes al inicio de su carrera visitaron el programa del humorista, quien fiel a su estilo bromeó e hizo comentarios irónicos sobre la apariencia que en ese entonces tenían sus integrantes Rubén Albarrán, Emmanuel del Real, Joselo Rangel y Quique Rangel.

En dos de estas entrevistas Paco Stanley bromeó con los integrantes de Café Tacvba e hizo énfasis en todo momento sobre la peculiar apariencia con que se presentaban, pues la consideraba "estrafalaria" y hasta se burló de ellos al hacer comentarios sobre el uso de huaraches, típicos de la vestimenta indígena.

Incluso se burló de su aspecto al decirles que “eran un fenómeno de la música y no necesitan hacer nada” ironizando sobre su aspecto físico; desde luego que no dejó pasar la pregunta y les cuestionó quien diseñaba su vestuario, pues cada uno tenía un estilo particular.

“Ya hasta habla así porque está pegado con la vestimenta”, dijo Stanley al hacer un tono ironizando el habla de un indígena, mientras que los músicos lanzaron risas nerviosas ante la presencia del público y del presentador.

Predomina la onda fodonga

En el video que aún circula en Youtube, del año 1992 se puede ver a unos jóvenes músicos quienes apenas empezaban su carrera por lo que fueron invitados al programa ¡Ándale!, conducido por Paco Stanley y que en ese entonces era uno de los más exitosos del momento pues alcanzaba altos niveles de audiencia y de aceptación entre el público mexicano; al programa solían asistir nuevos talentos musicales y servía de proyección para que millones de espectadores los conocieran.

En aquella ocasión, Paco Stanley los recibió tras su presentación y los cuestionó acerca de su trabajo artístico, de sus giras y presentaciones y además hizo énfasis en su vestimenta: “Les voy a decir una cosa, en serio de todos los grupos que ahora se que son medios ‘estrafalariones’ para vestir, o sea la onda fodonga que es la que predomina, ellos son los que mejor visten deveras, ustedes como auténticos jarochos”, les comentó el popular conductor.

¿Cómo surgió Café Tacvba?

Café Tacvba es una banda de rock alternativo que se conformó en el año 1989 y que desde entonces han forjado una carrera exitosa que la ha llevado a posicionarse como una de las agrupaciones más importante dentro del escenario musical latinoamericano. A lo largo de más de tres décadas han recorrido numerosos escenarios de México, Estados Unidos, América Latina y Europa y se han consolidado como una de las bandas favoritas por el público.

La banda originaria de Ciudad Satélite, Naucalpan se ha consolidado como un proyecto vanguardista el cual mezcla el rock y sus temas habituales con letras, historias y sonidos extraídos de la cultura popular mexicana, esto último gracias al uso en diversas canciones de instrumentos como tololoche y jarana.5? Entre los principales premios obtenidos a lo largo de su carrera destacan el Grammy y el Grammy Latino.