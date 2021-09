Netflix: La película de suspenso MÁS VISTA en México hoy; pensarás en lo que harías por tu familia

Durante las últimas semanas, las personas buscan más contenido de streaming para disfrutar al lado de sus seres queridos; además, la plataforma suele traer a su amplio catálogo contenido diverso, y de todos los géneros, para así satisfacer a sus usuarios de todas las edades y gustos cinematográficos.

En este sentido, muchas de sus producciones originales se han vuelto las favoritas de los cinéfilos y suscriptores de dicha plataforma digital que alberga títulos de todo tipo para chicos y grandes.

Tal es el caso de las series Orange Is the New Black, La casa de Papel, Stranger Things y Anne with an E, las cuales se han posicionado como las favoritas durante los últimos años, sobre todo durante el confinamiento social a causa del coronavirus.

Top 10 en México

Pero también muchas producciones poco conocidas, sobre todo películas, se han vuelto las más vistas por el público cinéfilo, el cual busca constantemente nuevas propuestas en la plataforma.

Además, para que los usuarios puedan conocer cuáles son las series o películas más vistas en México dentro de la gigante de streaming, aparece un top 10 de las más populares.

En este caso, se trata de una cinta de suspenso y fuertes emociones que se encuentra dentro del top 10 de las películas más vistas hoy en la página de series y películas.

¿De qué trata “SAS: El ascenso del cisne negro”?

Se trata de la cinta “SAS: El ascenso del cisne negro”, la cual se encuentra dentro de los géneros de acción y suspenso, y que fue dirigida por Magnus Martens, basada en la novela del mismo nombre de Andy McNab y protagonizada por Sam Heughan , Ruby Rose, Andy Serkis , Hannah John-Kamen , Tom Hopper , Noel Clarke , Owain Yeoman , Ray Panthaki , Anne Reid y Tom Wilkinson.

Dicha producción audiovisual fue estrenada en 2021 por Sky Cinema, y ahora se encuentra alojada en la gigante de streaming, siendo así una de las cintas más vistas durante los últimos días.

El rodaje de la cinta se realizó en Budapest desde 2018, y los actores Sam Heughan, Ruby Rose, Tom Wilkinson y Owain Yeoman, fueron anunciados como los principales para esta producción.

Protagonizada por Sam Heughan y Ruby Rose

Sin embargo, el rodaje de la película continuó hasta febrero de 2019, en Londres y París, en donde Andy Serkis , Hannah John-Kamen , Tom Hopper , Noel Clarke , Ray Panthaki , Jing Lusi , Douglas Reith, Richard McCabe y Anne Reid, fueron anunciados oficialmente como parte del elenco.

“SAS: El ascenso del cisne negro”, sigue la historia de un operado de fuerzas especiales, Tom Buckingham, personaje interpretado por Sam Heughan y su novia, la doctora Sophie Hart, interpretado por Hannah John-Kamen quienes están realizando un romántico viaje en tren de Londres a París.

En dicho lugar, Tom tiene pensado proponerle matrimonio a su novia, sin embargo, estos planes se ven interrumpidos ya que un ejército de mercenarios liderado por Grace Lewis, personaje interpretado por Ruby Rose, secuestra el tren donde ambos viajan; es así como este ejército toma como rehenes a todos los pasajeros.

Aquí el tráiler de la exitosa cinta

Es así como Tom decide seguir su instinto y usar sus habilidades militares para salvar a los pasajeros, incluidos su novia, quienes se encuentran preocupados dentro de dicho tren.

A continuación te mostramos el tráiler de dicha producción audiovisual de Netflix, la cual se ha convertido en una de las favoritas de los suscriptores alrededor del mundo: