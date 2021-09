Eduin Caz sorprende a su esposa con emotivo mensaje de cumpleaños ¡Derrochan amor!

Con un emotivo mensaje en redes sociales oficiales, Eduin Caz felicitó públicamente a su esposa y compañera de vida Daisy Anahy quien festeja su cumpleaños número 27.

El vocalista de Grupo Firme no dudó en compartir una serie de fotografías donde aparece a lado de la influencer, en todas las imágenes se puede apreciar la excelente relación que llevan y todo el amor que se tienen.

“Feliz cumpleañooossss @anahydpg mi amor chiquitita my beibiii. Hoy ya te haces más viejita jaja pero estás como el tequila o como la canción dura sin ir al gym jajaj. Bueno ya perdón jajaja

Solo quiero decirte que en este año te vaya mejor en tu vida y que cumplas todas tus metas, yo sé que ya lo haces pero puedes más y espero poder mirar y aplaudirte cada una de ellas

Te amo y pues sapo verde to you @anahydpg”, escribió el cantante en las imágenes que subió a Instagram.