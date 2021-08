Netflix: La película con el PEOR desastre en una planta nuclear y un TERREMOTO; recaudó 32 MDD

Con cada semana que pasa de este 2021, Netflix sigue sumando usuarios a su plataforma con las diversas series y películas que alberga en su plataforma, no solo del cine de Hollywood, sino de todo el mundo en el que la apuesta ha ido hacia cintas coreanas que han estado en el gusto del público, como lo fue el filme "Pandora" que recaudó 32 millones de dólares.

Esta cinta se estrenó en las salas de cines en 2016, y ahora ha llegado a la plataforma de la "N" carmesí, y Pandora, narra la historia de un terremoto ocasionado por una planta nuclear, sacudiendo una aldea, y como toda película tiene su héroe, este arriesgará su vida para salvar las miles que están en riesgo de este desastre.

También te puede interesar: Netflix: La película basada en hechos reales que hará que nunca quieras hacer una mudanza | TRAILER

Por supuesto, la demanda por el cine coreano ha ido en aumento, ya que está totalmente alejado del cine americano que los usuarios suelen apreciar, dando un giro de 360 grados, por las historias que te hacen pensar que no están tan lejos de suceder, lo cual, ha robado las miradas del público, al igual que ha vuelto a captar la atención de otros públicos que se cambiaron a plataformas de gran talla como Amazon Prime Video, Paramount Plus, HBO Max y su más grande competencia, Disney Plus.

Una pequeña falla que cobrará la vida de millones

En el mundo, varios países cuentan con una planta nuclear que genera energía a su población, donde Corea del Sur no es la excepción en poseer una; sin embargo, se requiere de mucho atención los detalles en caso de que esta llegue a desestabilizarse, situación que ocurrió en Pandora al empezar a elevar su temperatura, causando el peor desastre en una pequeña ciudad Coreana, que no solo se enfoca en una pequeña familia.

La cinta dirigida por el coreano Park Jeong-woo, inicia con la advertencia de unos manifestantes sobre la explosión de aquella planta nuclear para la que trabajan, y que nuestro protagonista Jae-Hyeok está preocupado por las condiciones con las que trabajan los obrero, pero el gobierno coreano parece no importarle esta situación y hace caso omiso.

Sin embargo, la frase "te lo dije" estará presente, ya que la planta nuclear se desestabiliza debido a ue un terremoto golpea al pequeño pueblo, causando explosiones en la planta de energía, situación que destapa el caos y destrucción, como una "Caja de Pandora", llevando a la nación a entrar en pánico. Para salvar el país, nuestro héroe tendrá que regresar a la Central para apagar todo el sistema.

La película con duración de 136 minutos llena de drama, acción y actos heroicos, está protagonizada por Kim Nam-gil, Kim Yeong-ae, Moon Jung-hee, Jeong Jin-yeong, Lee Kyoung-Young, Kang Shin-il, entre otros actores, hacen de esta impactante historia, algo tan real que pensarías dos veces estar cerca de una planta nuclear.

A continuación te dejamos el trailer de esta cinta coreana, que tienes que ver con lujo de detalle, puesto que no es una típica película que puedes dejar pasar: