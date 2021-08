Con cinta "Histeria", celebran dos décadas de Festival Macabro

Como parte del contenido de la próxima edición del Festival Macabro se exhibirá la cinta "Histeria" del director Carlos Meléndez, una cinta que invita a reflexionar sobre el deterioro que sufre un individuo al estar expuesto a un ambiente violento.

“La película se estrenó en festivales en 2016 y después tuvo su ruta comercial en 2017, posterior a eso se presentó en muestras de cine y que llegue al encuentro fílmico es un orgullo”, comentó el director en entrevista.

Carlos Meléndez aseguró que a pesar de que la cinta se filmó antes de la pandemia, la historia está vigente, “hablar de ese proceso que todos hemos llegado a vivir, de las presiones que se van sumando, y que pueden sacar lo peor de un individuo, es por eso que llega en un momento correcto”.

La cinta ganó el premio a Mejor Director del Festival Macabro en 2016, “el certamen, que cumple 20 años, me abrió muchas puertas, porque desde hace muchos años he podido exhibir ahí mi trabajo, y me siento feliz de presentar Histeria en la parte presencial”, comentó el cineasta.

La historia gira en torno a la vida de Federico Anduaga, un arquitecto tímido y reservado, quien es víctima de un entorno abusivo. Al entrar a trabajar a una constructora se ve obligado a ser cómplice de la corrupción en la edificación de un residencial. Aunado a las presiones en el trabajo, el miedo se convierte en ira corrompiendo a Federico hasta llevarlo a los límites de su propia humanidad.

Carlos Meléndez, fue parte de la segunda temporada de la serie El desaparecido, de Netflix, donde fue uno de los directores. Alterno a esto, fue director del reality de Discovery Home & Health Todos a la cocina, encabezado por los chefs Benito Molina y Toño De Livier.

SOBRE SU TRABAJO

El festival Macabro se celebra del 19 al 29 de agosto.

Histeria se estrenó en la plataforma de streaming Prime Video.

El 5 de septiembre presenta el cortometraje Hambre.

Se va a estrenar en el Festival Dances with Films de Los Ángeles.

Por Nayely Ramírez Maya

PAL