Netflix: La película más ESPELUZNANTE que recaudó 28 MILLONES de dólares; el caso de una niña poseída

Netflix ha tenido por mucho tiempo en su catálogo, series y películas por streaming que han estado en el gusto del público por su gran variedad de géneros, tal como lo es el cine de terror y suspenso, que alberga una de las cintas que recaudó más de 28 millones de dólares, tal como lo fue el filme, "Caso 39", lo cual dejó a los cinéfilos con la boca abierta.

En 2009, se estrenó la cinta "Case 29" o "Expediente 39" como sería la traducción al español, narra la historia de Emily Jenkins, una trabajadora de servicio social, quien cree haberlo visto todo en su campo trabajando con menores de edad y sus problemas hasta que se encuentra con Lilith Sullivan, una pequeña maltratada de 10 años de edad.

Sin duda, las plataformas que tienen contenidos por streaming como HBO Max, Paramount Plus, Amazon Prime, Apple TV, Disney Plus, entre otros, han tenido una alta demanda en series de todo tipo de género; sin Netflix alberga una cantidad estratosférica de películas de terror internacional que alimenta la sed de miedo que tienen los usuarios por ver este género, y el filme "Caso 39" no es la excepción.

Lilith Sullivan, el caso más paranormal que existe

Desafortunadamente los casos de maltrato infantil se han hecho presentes; sin embargo, para darle un poco de sazón a este filme en el que la violencia familiar no es suficiente, se agrega una variante paranormal, como lo es el caso de Lilith Sullivan. Es ahí cuando Emily confirma sus peores miedos cuando descubrió que los padres de Lilith querían matar a su única hija, quien decide salvarla y darle un lugar en la vida.

La cinta dirigida por Christian Alvart, inicia con trámites burocráticos en el que Emily emprende un nuevo caso al encontrarse con su caso 39, en el que, después de rescatar a Lilith, la trabajadora social descubre junto a su esposo que la pequeña de 10 años no es tan inocente como creía, pues empiezan a suceder eventos paranormales e inexplicables, actos que son propios de un demonio.

La película con duración de 109 minutos recaudó 28.2 millones de dólares y está llena de suspenso y terror, la protagonizan los famosos actores: Renée Zellweger, Jodelle Ferland, Ian McShane, Kerry O'Malley, Callum Keith Rennie, Bradley Cooper, Adrian Lester, entre otros grandes del cine, que harán que esta historia esté dentro de tus peores pesadillas al intentar resolver este problema que no es de los mortales.

A continuación te dejamos el trailer de esta película, que seguramente querrás ver en la plataforma de Netflix, ¿te atreves a verla?