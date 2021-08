Vicente Fernández Jr y su novia ya buscan ser papás, luego de ser acusada de presunto asesinato

Hace un par de semanas una revista de circulación nacional aseguró que Mariana González, novia de Vicente Fernández Jr. estaba involucrada en el secuestro y asesinato de Mauricio Arreola quien fuera pretendiente de la mujer, esto luego de las declaraciones de la hermana del hoy occiso.

Ante las acusaciones de Liliana Arreola y las supuestas pruebas que mostró ante el programa Chisme No Like, Mariana González salió a dar la cara ante los medios de comunicación.

Mariana González apareció en compañía de su novio Vicente Fernández Jr. y de su equipo legal para desmentir las acusaciones en su contra y aunque no detalló cuáles son las pruebas que demostraran su inocencia aseguró que quienes la señalan deberán pedirle perdón.

Ante esta fuerte polémica, Vicente Fernández Jr. apoyó en todo momento a su novia Mariana y se dieron cuenta que a pesar de todos los problemas, los van a enfrentar y quieren estar toda la vida juntos, por lo que ya comenzaron a hacer planes a largo plazo.

Y es que, a pesar que ya habían anunciado que muy pronto se casarían, ahora la feliz pareja ha decidido buscar a su primer hijo.

Así como lo lees, en entrevista para el programa El Gordo y La Flaca, Mariana González y Vicente Fernández Jr. aseguraron que sean pasar el resto de su vida juntos y que para ellos no afecta el orden de cómo se den las cosas.

“Esto nos hizo más fuertes que nunca, si no vamos por la boda, vamos por el bebé antes, pero de que nos quedamos juntos, si Dios nos da, hasta el último día, me lo dijo él, por qué he tenido hombres que me han querido, pero este hombre ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida” dijo Mariana González