Novia de Vicente Fernández Jr. sí tuvo una relación con empresario secuestrado y asesinado; muestran pruebas

Los conductores del programa de espectáculos "Chisme No Like" dieron a conocer en su canal de YouTube, así como en sus redes sociales, una serie de mensajes que compartieron la novia de Vicente Fernández Jr., la empresaria jalisciense Mariana González, y su excuñada Liliana Arreola, con los cuales ésta última comprueba que la también modelo sí mantuvo un romance con su fallecido hermano, quien murió asesinado durante su secuestro.

Javier Ceriani y Elisa Beristain, conductores de "Chisme No Like", recordaron las recientes declaraciones que Liliana Arreola realizó en su programa, en donde declaró que sospechaba que su excuñada Mariana González estuvo implicada en el secuestro de su hermano, el empresario Mauricio Arreola. Los conductores recordaron que la novia de Vicente Fernández Jr., desmintió en declaraciones recientes haber siquiera conocido al joven empresario.

Como prueba de este romance, la misma Liliana Arreola proporcionó a la producción del programa una serie de mensajes y audios de una reciente conversación que sostuvo vía una aplicación de mensajería con la modelo y ahora pareja de Vicente Fernández Jr. En ella "Lilia", como la llaman, cuestiona a Mariana el porqué desapareció tras el asesinato de su hermano, y le comentó que intentó contactarla por Facebook, sin embargo su cuenta ya había sido dada de baja.

Liliana sospecha que Mariana González tuvo que ver en la desaparición de su hermano

De acuerdo con las declaraciones de Javier Ceriani y Elisa Beristain, Liliana tiene las sospechas que su excuñada, la empresaria jalisciense estuvo implicada en el secuestro y asesinato de su hermano, el empresario Mauricio Arreola. La hermana del empresario aseguró en "Chisme No like" que por el secuestro de su hermano pidieron 10 millones de dólares, cifra a la que precisamente ascendía el valor de las empresas de Mauricio.

"Recuerden que aquí Lilia nos dijo que ella sospecha, que por el secuestro (de su hermano) pidieron 10 millones de dólares, lso cuales costaban precisamente las empresas de Mauricio, que supuestamente Mauricio le había dicho a Mariana y que ella a partir de ahí cierra sus cuentas (en redes sociales) y se va dos años a vivir a Dubai," señaló Elisa Beristain en el programa.

"Hola soy la hermana de Mauricio Arreola, ¿si te acuerdas?, supongo, después de que lo mataron, porque lo secuestraron me desconociste y me dijiste que no sabías quien era ni cuál Mauricio, espero que refresques tu memoria de 2016, no está tan lejos Mariana, contéstame si es que tienes el valor de hacerlo," inicia la conversación Liliana Arreola, la cual fue presentada durante el programa.

"Hola hermosa, claro, yo recuerdo a tu hermano, me dolió mucho tu muerte, pero yo nunca te desconocí, ¿dónde me escribiste?", respondió Mariana; "Te escribí en tu Face y después desapareció tu cuenta, se me hizo muy extraño porque me dijiste que no sabías quién era yo ni de qué Mauricio de hablaba, dolió mucho su pérdida, pero se que te amó hasta su último suspiro," continúa la hermana del empresario.

"No tengo Face, a mí también me dolió mucho, un hombre tan bueno. Sabes, hacen falsos míos, yo no uso más que este insta. Mauricio fue increíble persona, lo conocí muy poco tiempo, yo sufrí mucho su pérdida pero yo sé que mucho más ustedes," expuso la modelo. "Sabes que su último mensaje hacia mí, él me dijo, llueve, truene o relampaguee nos vamos a ver el sábado y el jueves ya no volví a saber nada de él. Y hay digo, como Dios, suceden esas cosas, para mí fue tan difícil y tan triste. Conmigo tuvo detalles muy lindos, duró muy poquito el tiempo (...) Fue tan increíble su forma de querer enamorarme," se escucha en los audios que la empresaria le envió a su excuñada.

"Pero sabes qué, yo cada noche le escribía mientras estuvo en su secuestro, con la esperanza que los volviera a leer algún día, el día que me di cuenta fue tan triste que no lo podía creer. Estaba tan enojada con Dios, ya después dije es un ángel en el cielo y le pedía consejos (...) me da mucho sentimiento que me digas esto. Yo no sé porqué las cosas tienen que suceder así, yo duré un tiempo enojada con Dios," continúa Mariana González; "Él me hizo tan feliz que recordar es volver a vivir. Qué felicidad, yo quería vivir mi vida con él. (...) Dios sabe por qué, pero si pudiera cambiar algo en mi vida, lo cambio por volverlo a ver. Me duele estar recordando saber que no está," concluye la novia de Vicente Fernández Jr.