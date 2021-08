Mina, exintegrante de AOA, publica fuerte mensaje tras intento de suicidio: "Lo siento por hacer una escena"

Mina, exintegrante del grupo femenino AOA, reapareció en redes sociales después de que la semana pasada medios de comunicación surcoreanos reportaron su ingreso al hospital debido a un intento de suicidio.

Por medio de su cuenta de Instagram, la estrella de k-pop dio un emotivo mensaje para sus fans que se preocuparon por su estado de salud físico y mental. Además, anunció que comenzará acciones legales contra rumores en su contra, los cuales, admitió, la han perjudicado.

Kwon Min-ah, nombre real de la artista, indicó que después de recuperar la conciencia en el hospital vio las declaraciones de su ex-novio, "Yoo", quien dio algunas declaraciones sobre cómo era la relación con la ídolo y reveló porque comenzó a salir con ella aunque tenía novia.

"Mucha gente debe estar cansada, aburrida y preguntándose por qué estoy siendo así. Si digo que es porque me siento agraviada, ¿me creerían? Soy consciente de mis errores y de mis acciones y palabras que se han ido demasiado lejos", escribió la cantante.

El grupo AOA debutó con 8 integrantes y actualmente tiene tres miembros

Además de su polémica con su ex pareja, Mina también dijo que aún sigue siendo acosada por haber revelado que la ex integrante de AOA, Jimin, le causó daños psicológicos debido al bullying que sufrió durante años. Argumentó que varios seguidores de la agrupación femenina la acusan de mentir.

"Soy una víctima. Soy una de las cuatro o cinco personas… Soy una víctima que ha soportado más tiempo. No es una falsa exageración. Solo he revelado en el pasado que tengo una depresión severa y no es esquizofrenia o trastorno bipolar."