¿Cómo sigue Mina, ex integrante de AOA, tras su intento de suicidio?

La ex integrante del grupo femenino AOA, Mina ingresó al hospital por un supuesto intento de suicidio. Este 29 de julio, medios surcoreanos reportaron que la estrella de k-pop fue encontrada en su departamento y fue trasladada a una clínica cercana debido a un sangrado excesivo.

De acuerdo a los primeros reportes, un amigo de la cantante acudió a su casa debido a que ésta no contestaba las llamadas telefónicas. Al encontrarla inconsciente llamó a los números de emergencia y de inmediato fue ingresada al hospital donde se está recuperando.

Hasta el momento, se desconoce el reporte médico oficial, pero los medios nacionales están al pendiente de cualquier actualización del estado de salud de la artista.

Los fans de Kwon Min-ah -nombre real de la estrella- están preocupados, pues tiene problemas de salud mental desde hace varios años, de hecho muchos culpan a AOA y a la ex integrante Jimin de causarle daños psicológicos debido al bullying.

Horas antes del reporte de suicidio, Mina publicó en Instagram una carta de disculpas por haberse alejado de las redes sociales y anunció que retomaría su actividad en línea.

“Lamento mucho mostrar acciones de no responsabilizarme por mis palabras ... Seguí diciendo que saldría de Instagram y me tomaría un tiempo para reflexionar sobre mí misma ... Tenía que volver a darles incomodidad. Pensé mucho. Pero hubo tantos incidentes como el incidente con Yoo (su exnovio) y Shin Jimin (ex compañera de AOA) para mantener la boca cerrada ".