Marlene Favela se destapa y cuenta sus experiencias con exparejas

Marlene Favela abrió su corazón ante los medios de comunicación y reveló cómo fueron algunas de sus relaciones con exparejas, entre ellas, con el padre de su hija Bella.

Si bien ha sido bastante reservada con su vida amorosa, y en particular respecto a su rompimiento con el australiano George Seely, esta ocasión la artista de 44 años aseguró que su carácter no le permitiría aguantar ningún tipo de agresiones por parte de alguna pareja.

“Violencia física nunca, psicológica yo creo que tampoco porque me considero una mujer como fuerte y como que no me dejo afectar nunca por nada de lo que sucede a mi alrededor”.

Además, Favela afirmó que todas sus relaciones anteriores han terminado bien y sin problemas.

“También debo decirlo con toda la franqueza del mundo me ha tocado gente muy linda en mi vida y no tengo por qué hablar cosas que no son, la verdad es que las parejas que he tenido a lo largo de mi vida han sido personas increíbles que han llegado, me han enseñado, han tenido su función, su función en mi vida y se han ido de la mejor manera, yo si puedo decir que soy amiga de las personas que ya no están conmigo”.

Cabe señalar que no descarta la posibilidad de volver a ser mamá aunque no tenga pareja, pero esto no quiere decir que esté cerrada a la posibilidad de volver a tener una relación.

“Si algún día Bella me dice ‘mami, me gustaría tener un hermanito ¿quisieras adoptar?’, y si estuviera como muy clara y muy segura y ya lo pensara bien, podría existir esa posibilidad, pero creo que faltarían muchos años”.

Finalmente, la actriz dejó en claro que por ahora su principal ocupación es la maternidad, "ahora lo principal y lo primordial en mi vida es mi hija por encima de todo, incluso de mi".