¿Christopher Uckermann está en contra de las vacunas anti Covid-19?

Hace unos días en exRBD estuvo en el ojo del huracán luego de que externara su desacuerdo con la Prefectura de Sobral en Brasil, que empleó una imagen de RBD para promover la vacunas contra la Covid-19.

Ante el hecho, Christopher Von Uckermann decidió emitir su postura asegurando que su mensaje no fue en contra de la aplicación de la inmunización, destacando que las críticas son parte del juego de ser una figura pública.

“Mi comentario fue a que no se use la imagen en absoluto. Cuando uno como artista ve que la usan sin el consentimiento de uno, obviamente, despierta una alerta, y fue comunicar eso ‘no usen mi imagen’”, destacó Von Uckermann.

A pesar de su postura en contra de la inyección para combatir el SARS-CoV-2, el ex RBD destacó: “Obviamente, se hace la relación que no he estado muy de acuerdo con las vacunas. No es así, respeto mucho a la gente y las decisiones de cada individuo, de las personas”.

Posteriormente, Christopher aseguró que los comentarios en redes sociales no le afectan en lo absoluto. “Como persona, voy a ser honesto [no me afectó] porque crecí en este universo en el que la gente va a hablar; entonces, al final te desconectas, te das cuenta de que no es personal. Somos humanos que tenemos una ideología, una manera de ser y al final siempre va a haber gente que no está de acuerdo”.

De la misma manera, el cantante defendió la libertad de expresión. “Estamos en tiempos donde hay una hipersensibilidad a todo lo que se dice, esa es una parte riesgosa, creo que más bien es aprender que cada quien tiene una voz, es expresarse y respetar esa decisión. Pero entiendo que como figura pública existe esa parte”.

Finalmente, sobre su postura de las vacunas, el artista explicó: “creo mucho en lo natural, en lo orgánico. Confío en el sistema inmunológico y por eso creo que se hizo un poquito de ruido. Pero respeto las decisiones de cada quien; que cada quien haga de su vida lo que quiera, de eso se trata todo”.

