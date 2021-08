¡No lo podrás creer! VIDEO VIRAL revela el verdadero nombre de Erika Buenfil

Famosa por sus participaciones en diversas novelas y más recientemente por su videos cortos que la han llevado a ser nombrada como “la reina de Tik Tok”, no siempre fue la famosa que hoy es y poca gente conoce que Erika Buenfil inició su andar por los medios en el estado de Nuevo León.

Su carrea comenzó a temprana edad desde los ocho años, cuando fungía como edecán infantil en le famoso programa de “El tío Gamboín”, para más tarde comenzar a despuntar como parte de un programa destinado al publico infantil regiomontano.

Pese a ser toda una actriz reconocida en la actualidad, recientemente siendo parte del elenco protagónico de la novela “Vencer al pasado” transmitida por Televisa, muy pocos saben que Erika Buenfil no es su nombre real, pues solo se trata de su nombre artístico.

Recientemente por medio de un video revelado por el usuario @laperruchaoficial en Tik Tok, mismo que se volvió viral en pocas horas, se revivió el motivo por el que Erika decidió modificar su nombre, pues en sus inicios era conocida como “Teresita”, ya que su nombre original es Teresa de Jesús Buenfil López.

Así en la grabación se muestra un fragmento de la entrevista en la que la reconocida actriz explicó el motivo por el que tomó la determinación de cambiar de nombre de Teresa a Erika.

Al respecto la reina de Tik Tok reveló que el nombre de “Teresita”, la remitía a su carrea de infante, por lo que al continuar su trayectoria al mudarse a la capital del país, se vio en la necesidad de buscar un nombre “más fuerte” y que conectara mejor con el público.

Pero Erika no fue el único nombre que Buenfil pensó para, pues además de este también pensó en Paola o Michelle, incluso por una semana su familia le llamó Paola; sin embargo, no fue de su agrado, por lo que al final fue su padre quien decidió que sería Erika.

“Por una semana me dijeron Paola y no me gustaba. Hasta que me llama mi papá y me dijo ‘No me gusta Paola. Ponte Erika’”, confesó la actriz. Aquí la grabación.