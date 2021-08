Netflix cumple 10 años en México: Éstas son las primeras series originales, ¿ya las viste?

Netflix es una empresa de entretenimiento y un servicio streaming que se ha convertido en uno de los favoritos de México y el mundo. Este 2021 cumple 10 años en nuestros país y te traemos las primeras series originales que dio a conocer la famosa plataforma.

La compañía fue creada en 1997 y un año después comenzó su actividad, ofreciendo un servicio de alquiler de DVD a través del correo postal. Actualmente, Netflix participa en la producción, creación o adquisición de una gran cantidad de proyectos; ha lanzado más de 100 series originales.

En 2011, la empresa inicia operaciones por primera vez fuera del territorio estadounidense y canadiense, ofreciendo su catálogo por streaming en la región de América Latina y el Caribe. En 2012 ofrece sus servicios en algunos países de Europa, y a partir de 2016 ofrece sus contenidos a todo el mundo.

¿Cuál fue la primera serie original de Netflix?

Lilyhammer fue una producción que pasó desapercibida en México, pero se trata de la primera serie original de la famosa plataforma, la cual se estrenó en el año 2012. Es un drama noruego heredero de Los Soprano que fue adquirido por la compañía y promocionado en su momento, pero que lamentablemente quedó opacado por el creciente contenido original de Netflix.

Fue la primera serie original de la famosa plataforma. Foto: Especial

Al final del primer trimestre de 2020, la plataforma contaba con unos 183 millones de clientes en todo el mundo, la mayoría fuera de Estados Unidos.3? Aunque las estimaciones hechas por Wall Street para ese periodo eran de 7.6 millones de nuevos clientes, la cuarentena puesta en marcha en distintos países del mundo a causa de la pandemia de COVID-19 contribuyó a que la cifra real fuera de más del doble (15.8 millones).1

House of Cards: febrero 2013

Esta serie es considerada por muchos como la primera de la compañía, pues encontró un gran éxito. Es un drama político sobre Frank (Kevin Spacey) y Claire Underwood (Robin Wright), un matrimonio de alto perfil en la vida política de Estados Unidos. Tuvo seis temporadas con 73 episodios, y alcanzó 33 nominaciones a los Emmy y ocho a los Globos de Oro.

Esta fue la primera serie en tener éxito mundial. Foto: Especial

Hemlock Grove: abril 2013

La tercera serie original de Netflix es "Hemlock Grove", con tema de horror, cuenta la historia de un pueblo ficticio en Pennsylvania donde empiezan a suceder una serie de asesinatos que termina llevando a muchos secretos alrededor del pueblo y sus habitantes. Se basa en el libro del mismo nombre, tuvo tres temporadas y 33 episodios.

Orange is the New Black: julio 2013

La cuarta producción original de la plataforma fue "Orange is the New Black", un drama combinado con comedia que retrata la a vida de varias mujeres en una prisión federal. La serie tiene siete temporadas, 91 episodios y decenas de premios.