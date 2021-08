Por primera vez, Yalitza Aparicio aclara RUMORES sobre su vida; esto dijo

Yalitza Aparicio ha aclarado por primera vez muchos de los rumores que existen sobre ella en las redes sociales y diversos medios de comunicación, pues mucho se ha especulado sobre su fortuna, su vida amorosa y su profesión tras su participación en la película “Roma” de Alfonso Cuarón.

Rumores sobre Yalitza

A través de un video que subió en su cuenta oficial de Youtube, la actriz mexicana aprovechó para aclarar muchas dudas a petición de sus seguidores y también platicó un poco sobre otros temas.

¿Tiene dobles?

En el video de aproximadamente 7 minutos, Yalitza aclaró un rumor que existe sobre ella y la prensa, pues en redes sociales se ha especulado que contrata “dobles” para huir de las cámaras.

Sin embargo, mencionó que esto era totalmente falso y dijo que ella siempre atiende a los medios de comunicación. Además, agregó que algo que sí ha pasado, es que la han confundido con otras personas, quienes señaló la han pasado muy mal debido a esto.

¿Sabe nadar?

Por otro lado, la actriz de 27 años habló sobre sus habilidades en la natación y comentó que no sabe nadar, pero confesó que “ya no se ahoga”, al menos no tan rápido como antes.

Asimismo, confesó que le gustaría aprender a hacerlo muy pronto, por lo que no pierde las esperanzas.

¿Ejerce como maestra?

A pesar de que se ha mencionado que Yali ejerce como docente, la actriz lo negó y mencionó que ella terminó su carrera como “Licenciada en educación preescolar”, pero inmediatamente comenzó su carrera como actriz.

A su vez, dijo que si participó como profesora en un preescolar privado, aunque solamente fue la maestra sustituta y duró muy poco tiempo.

¿Tiene marido, novio o hijos?

Respecto a su vida amorosa, la nominada como mejor actriz en los premios Oscar, aclaró que actualmente no tiene pareja y dijo que es mentira que ella tenga esposo, novio o hijos.

“La verdad no sé donde, necesito encontrarlos…”, dijo entre risas la famosa de 27 años.

Finalmente, reveló que le gusta leer todos los rumores que existen sobre ella en internet, pues agregó que muchos hasta le dan “risa”.

