HBO Max: ¿Cuándo se estrena la segunda temporada del reboot de Gossip Girl?

Si viste la primera temporada del reboot de Gossip Girl y te quedaste enganchado con los acontecimientos ocurridos en el último capítulo, debes saber que en noviembre próximo se espera la segunda temporada de esta polémica producción estadounidense, la cual también tendrá seis capítulos.

Quienes vieron la primera parte de esta serie de HBO Max, se pudieron dar cuenta que se trata de una nueva versión de la serie juvenil de 2007 que fue todo un fenómeno social, ya que mantiene el mismo sentido que la original, es decir, se concentra en la vida de un grupo de jóvenes de la elite de Nueva York; sin embargo, ahora en un nuevo contexto social, en el que las redes sociales, particularmente, Instagram, se han vuelto parte importante de sus dinámicas.

El estreno del reboot se llevó a cabo el pasado 8 de julio y contó con tan solo seis capítulos de una hora de duración, pese a que se rumoraba que incluiría 10, tales como, “Just Another Girl on the MTA", “She’s Having a Maybe”, “Lies Wide Shut”, “Fire Walks With Z”, “Hope Sinks” y “Parentsite”.

Este último se estrenó el pasado 12 de agosto y dejó en suspenso y con gran expectación a sus seguidores, ya que además del trío que se presentó entre algunos de sus personajes, Gossip Girl cuenta con un video que revelara secretos de la relación entre Rafa y Max, además, la confianza y complicidad entre el grupo de amigos se ve afectada.

Se prevé que la segunda parte de esta serie, que se posicionó en una de las más vistas de HBO Max, podría salir el próximo 4 de noviembre y cada nuevo episodio, como ocurrió con la primera temporada, podría ser lanzado cada jueves.

¿De qué trata la serie original?

Si eres de los que nunca ha visto la serie original y no sabe qué esperar en el reboot, aquí te contamos. Gossip Girl, inspirada en las novelas homónimas de Cecily von Ziegesar, da cuenta de la vida de excesos, lujo y glamour de un grupo de jóvenes pertenecientes a la elite de Nueva York, que asisten al mismo instituto en el Upper East Side.

Se trata de un viaje por la vida de sus protagonistas, las clases sociales, las fiestas, la moda, el sexo y los chismes, que se darán a conocer a través del blog del colegio: Gossip Girl, así como por mensajes que los alumnos y alumnas de este instituto recibirán en sus celulares, sin saber quién es la autora.

La producción original cuenta con seis temporadas y fue creada por Stephanie Savage, además causó revuelo entre sus seguidores, por lo que ahora el reboot de esta serie ha causado gran expectación. La historia original ganó 18 premios Teen Choice, además fue inspiración para la moda y dio a conocer a estrellas de Hollywood como Blake Lively y Chace Crawford.

Una de las principales similitudes entre la serie original y el reboot es que se desarrollan en la ciudad de Nueva York y en la secundaria Constance Billard, en tanto que una de las principales diferencias son la relación de los protagonistas y su entorno con las redes sociales, además en la nueva versión los personajes principales no son blancos y tiene una perspectiva más queer.