Matthew Mindler, actor infantil, muere a los 19 años tras se reportado como desaparecido

Matthew Mindler, actor infantil, fuer reportado sin vida la mañana de este sábado a la edad de 19 años. A lo largo de la semana se denunció su desaparición en Pensilvania, Estados Unidos.

De acuerdo a la policía de Pensilvania, el actor fue visto al salir de su dormitorio en la Universidad de Millersville, el pasado martes, pero tan solo un día fue reportado como desaparecido al percatarse que no había regresado.

Fue la propia universidad quien difundió la noticia de su fallecimiento este sábado a través de un mensaje dirigido a los estudiantes. El cuerpo de Matthew Mindler fue encontrado en el condado de Manor y de inmediato fue trasladado al Centro Forense del Condado de Lancaster.

Hasta el momento, se desconocen las causas de la muerte, por lo que se ha iniciado una investigación para determinar si se pudo tratar de un crimen.

Mindler incursionó en el mundo de la actuación en 2009, cuando contaba con tan solo 19 años, durante un episodio de la serie 'As the World Turns'. Pero la fama llegó tras su participación en la película 'Our idiot broher', protagonizada por el actor Paul Rudd.

En 2016 apareció en el filme 'Chad: Un niño americano', el que representaría su último proyecto antes de su retiro de la actuación.