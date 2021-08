El fatídico día 28 y su relación con la muerte de Juan Gabriel, José José, Chespirito, Manzanero y el "Loco" Valdés

Todo parecía indicar que el domingo 28 de agosto de 2016 sería como cualquier otro, lleno de reuniones familiares, algunos disfrutaban su deporte favorito en la televisión o aprovechaban paa pasear en su día de descanso. Sin embargo, apenas comenzaba la tarde cuando todo México se detuvo ante un rumor que muchos no querían que fuera verdad: Juan Gabriel, el Divo de Juárez, había muerto a los 66 años.

La cobertura en medios de comunicación y los dichos en redes sociales comenzaron de inmediato. Pero luego, la triste noticia había sido confirmada por la propia familia y los representantes de la estrella. El cantante falleció en su casa de Santa Monica, California, tan solo dos días después de haber ofrecido un magno concierto en Los Angeles.

No sólo México, sino el mundo entero conmocionó ante la muerte de uno de los más grandes idolos del país: Un infarto al miocardio había apagado para siempre la voz del Divo de Juárez ese 28 de agosto del 2018. Los seguidores lloraron por semanas, la entrada de su casa en Juárez se llenó de veladoras y flores, y hasta el entonces presidente, Enrique Peña Nieto, se mostró consternado por la noticia al momento de enviar sus condolencias. Evidentemente, los programas especiales y homenajes no pudieron faltar.

Juan Gabriel dijo adiós el 28 de agosto de 2016 a los 66 años. Foto: Cuartoscuro

Las muertes de famosos en el dia 28

Este sábado 28 de agosto se cumplen cinco años de la muerte de Juan Gabriel y hoy más que nunca recordamos que quizá no es casualidad que el cantante haya fallecido esa fecha. En redes sociales circula una teoría sobre los famosos que han muerto en un día 28 y sobre cómo podría haber una extraña y hasta maldita conexión entre sus muertes.

Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, murió el 28 de noviembre de 2014. Sí, en un día 28, tal como ocurriera cuatro años después con el Divo de Juárez. La vida del que quizá sea uno de los comendiantes más queridos por el público mexicano y latinoamericano se apagó a los 85 años en Cancún, tras haber sufrido diversas complicaciones respiratorias.

Chespirito murió el 28 de agosto de 2014. Foto: Cuartoscuro

Cuando murió Juan Gabriel en un día 28 al igual que Chespirito, fue cuando más fuerza cobró esta versión que circulaba en redes sociales sobre que no era casualidad que los famosos 'eligieran' esa fecha para fallecer. Nadie daba crédito de ella, pero fue en 2018 cuando volvió a fortalecerse esta loca teoría. El 28 de septiembre de ese año, dijo adiós para siempre José José, el llamado Príncipe de la Canción.

Fue después del mediodía de ese sábado cuando los primeros informes reportaban que el cantante había exhalado su último aliento en un hospital de Florida, Estados Unidos. Otro famoso que murió el 28. La muerte de José José fue por demás polémica sobre todo porque no se conocían las causas y porque su actual familia no había permitido que Anel, la mujer con quien procreó a sus hijos Marysol y José Joel, no habían estado cerca de él en sus últimos momentos.

Luego comenzaron los problemas, pues su viuda e hija no querían cumplir la última voluntad del también actor, quien quería reposar junto a su madre en la Ciudad de México. A casi tres años de la muerte de uno de los mejores exponentes de la música romántica que nuestro país ha podido ver, la pelea por su herencia aún está vigente.

José José murió el 28 de septiembre de 2018. Foto: Cuartoscuro

Tras la muerte de José José, los usuarios de redes comenzaron a creer que en realidad no se trataba de una coincidencia que famosos de esa talla murieran un día 28. Y aunque suena escabroso, muchos comenzaron a especular quién sería la próxima celebridad que fallecería en esa fecha. Y fue en el cuarto aniversario luctuoso de Juan Gabriel cuando se dio a conocer que otro de los cómicos más conocidos del país, había partido para siempre: Manuel 'El Loco' Valdés.

El histrión falleció el 28 de agosto de 2020 a los 89 años tras una larga batalla contra el cáncer y algunos problemas respiratorios. 'El Loco', perteneció a un importante familia de actores como Germán Valdés 'Tin-Tan' y Ramón Valdés, quien fuera uno de los cómicos más importantes en los programas de Chespirito. Además, Ramón era padre de Cristian Castro, el hijo de Verónica Castro.

Manuel 'El Loco' Valdés murió el 28 de agosto de 2020. Foto: Cuartoscuro

Y justo cuando todo parecía indicar que no existen las coincidencias y que había algo más detrás de las muertes de los famosos en el día 28, cuatro meses después de la partida de 'El Loco' Valdés, el mundo del espectáculo se enlutó nuevamente con el fallecimiento del compositor Armando Manzanero.

El reconocido cantante yucateco perdió la batalla contra la Covid-19 el 28 de diciembre de 2020, a los 85 años. El autor de famosos boleros como 'Adoro' o 'Somos novios' estuvo internado por 11 días luego de contagiarse en su fiesta de cumpleaños. Cuando se dio a conocer su muerte, hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador le rindió homenaje al final de su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

Armando Manzanero murió el 28 de diciembre de 2020. Foto: Cuartoscuro

Qué dice la numerología sobre el 28

De acuerdo con la numerología, el 28 se relaciona con la armonía, la empatía y el servicio por los demás, así como por el éxito, la vida divina y la sabiduría interna, cualidades que compartían entre sí las profesiones de los famosos que han muerto en esa fecha considerada -quizá de manera errónea- fatídica.

La numerogía también dice que el número 28 está relacionado con los ciclos que se cierran, pero que a su vez anuncian la llegada de uno nuevo. Chespirito, Juan Gabriel, José José, Armando Manzanero y 'El Loco' Valdés cumplieron su misión en esta vida terrenal un día 28, pero inmediatamente comenzaron una nueva: ser leyendas.