Irina Baeva manda FUERTE mensaje a quienes ponen en duda su fidelidad de Gabriel Soto

Para demostrar que sigue siendo víctima de ataques por su relación con Gabriel Soto, Irina Baeva usó sus redes sociales para responder a algunos usuarios que continúan mencionando una presunta infidelidad del actor a Geraldine Bazán cuando inició su relación sentimental con la rusa.

Sin embargo, mientras Gabriel e Irina continúan alistando algunos detalles de su boda, la también actriz usó su cuenta de Instagram para responder a sus detractores, quienes la cuestionaron sobre un posible engaño de Soto y al hater que le aseguró que ante Dios jamás sería la esposa del famoso actor.

Fue a través de una dinámica de preguntas y respuestas que Baeva recibió un comentario insultante sobre su próxima boda con Gabriel Soto;

Sin embargo, los comentarios no quedaron ahí, y otro usuario en redes sociales preguntó; "¿No te da miedo que Gabriel te sea infiel como lo hizo contigo?”, a lo que Irina respondió;

"No, no me da miedo. Confió plenamente en él. Para mi cada relación se basa en confianza, y si no la hubiera no le vería sentido seguir”.respondió Irina a la usuaria.