HBO Max tiene la mejor película de ciencia ficción protagonizada por Harrison Ford y costó 110 mdp

Harrison Ford es todo un icono del cine, ya que a lo largo de su carrera ha interpretado personajes que le han ganado el reconocimiento mundial, como ha sido Indiana Jones, Rick Deckard en Blade Runner o Han Solo en Star Wars, pero en 2013 protagonizó una de las mejores películas de ciencia ficción que se han adaptado a la pantalla grande, que tuvo un costo de 110 millones de dólares y que puedes ver en HBO Max.

El juego de Ender (Ender's Game) fue dirigido por Gavin Hood, quien en 2009 estuvo a cargo de X-Men Origins: Wolverine, que basó en la novela homónima de Orson Scott Card, con lo que además hizo su propio guión para llevarlo a la pantalla grande. El filme estuvo protagonizado por Asa Butterfield, Harrison Ford, Ben Kingsley, Viola Davis y Abigail Breslin.

El filme tuvo el costo exorbitante de 110 millones de dólares, debido al uso de efectos especiales, que de principio a fin sorprenden a los espectadores, mientras que la historia se desenvuelve en una narrativa emocionante que atrapa al público con el trabajo de los actores.

¿De qué trata?

Hace 50 años, una especie alienígena llamada "insectores" ataca a la Tierra, matando a millones de personas, pero la invasión es detenida por el comandante Mazer Rackham (Ben Kingsley), quien embiste su avión en una nave alienígena, parando así al resto de la flota invasora.

En respuesta al ataque, la humanidad entrena a los niños superdotados para ser comandantes. El cadete Andrew "Ender" Wiggin (Asa Butterfield) llama la atención del Coronel Hyrum Graff (Harrison Ford) y de la mayor Gwen Anderson (Viola Davis) al derrotar de forma brillante a uno de sus compañeros de clase en una simulación de batalla espacial.

Para enfrentar a los alienígenas, los niños tendrán que superar una preparación física que pone en riesgo sus vidas, adoctrinamiento y capacitación en estrategias bélicas, con lo que se busca llevarlos al límite y que puedan ejecutar misiones para terminar de una vez por todas con la amenaza de los "insectores".

Mientras que para las personas que no han leído el libro les pareció formidable la película, quienes sí tuvieron oportunidad de acabar la obra de Orson Scott Card consideraron que el director Gavin Hood no logró capturar los momentos interesantes y "sensoriales" que se abarcan en el libro.

Incluso, el escritor Orson Scott Card concluyó su texto en 1985 e impidió poner a la venta los derechos, ya que él mismo quería realizar el guión de la película, algo que hizo hasta 2003, pero los estudios dijeron que tenían que hacer unos cambios para que fuera viable. Sin embargo, fue hasta 2012 cuando el proyecto se logró concretar y comenzar su rodaje.

Por otro lado, la comunidad LGBT+ criticó que la película no tuviera la misma apertura que el libro, en donde se abordan sin mayor problema las relaciones homosexuales, algo que no se vio en la pantalla grande, por lo que días después de su estreno intentaron boicotear el filme, pero no sucedió a mayores.

El juego de Ender (Ender's Game) logró recaudar más de 125 millones de dólares en taquilla, lo que se podría considerar como un mediano éxito, porque logró cubrir los costos de la producción, pero las ganancias fueron mínimas.

A pesar del boicot y la recaudación en taquilla, El juego de Ender es considero uno de los mejores filmes de ciencia ficción, por lo que si te interesa lo podrás ver en HBO Max.