Thalía presume CUERPAZO junto a lujosos regalos por sus 50 años: FOTOS

Este 26 de agosto, Thalía cumple 50 años; sin embargo, la edad no es un problema para ella, ya que continúa manteniéndose tan jovial y con esbelta figura como siempre.

Para celebrar un año más de vida, la esposa de Tommy Mottola publicó algunas fotos en las que luce un coqueto traje de baño amarillo y el número 50 formado con globos, las cuales acompañó de un extenso mensaje en el que asegura que vive su vida sin tomar en cuenta las malas experiencias ni la edad o el valor social o económico de la gente.

"¡Happy birthday to me!?? 50. Y así vivo mi vida “sin-cuenta” de aquellas malas experiencias, sino más bien aprendiendo de ellas. Sin-cuenta de las personas que me hirieron, sino atesorando a las personas que me aman. Sin-cuenta del valor social o económico de la gente, sino más bien de la sensación de paz, alegría y cariño que siento al estar con ellos. Sin-cuenta de la edad o del peso, ya que mi cuerpo no es más que el vehículo que mi alma conduce para así ella desarrollarse en este plano".