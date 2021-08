Lyn May: Estos son los costosos regalos que pidió la vedette "si no, no entran al baby shower"

Lyn May es una de las mujeres que a pesar de su edad y que su popularidad pasó hace más de 40 años, sigue vigente por su energía y ganas de vivir. A pesar de los problemas que atravesó durante su vida personal, logró salir adelante y hoy por hoy no hay generación que no la conozca, aunque sea por estar en el ojo del huracán.

En este caso, la vedette de 68 años jugó un poco con la idea de estar embarazada de su novio, Markos D1. Primero dijo que era una broma para amenizar al público y después confirmó el hecho. Incluso se atrevió a revelar el sexo del bebé y presumir una imagen del ultrasonido.

Por lo regular, es costumbre que una mujer en su condición haga una pequeña fiesta llamada "baby shower" en el que se hacen diversas pruebas relacionadas con la maternidad a fin de pasar un buen rato con la pareja en vísperas de ser padres. Asimismo, es tradición que los invitados ofrezcan obsequios para el bebé y con ello ayudar en esta nueva etapa de sus vidas.

TE PUEDE INTERESAR | Lyn May: Así fue su primera participación en "Quiero cantar"; se agitó y dijo que le valía la calificación

¿Lyn May quiere o no baby shower?

Al igual que su supuesto embarazo, ahora la acapulqueña volvió a cambiar de opinión. En un principio mencionó que no deseaba que se hiciera esta popular reunión y que en su lugar deseaba un bolso de la marca Chanel, esto ante la ausencia de amistades para poder organizar el festejo.

La respuesta llamó mucho la atención de los televidentes, quienes no dudaron ni un segundo en emitir sus opiniones; sin embargo, ahora las cosas cambiaron de rumbo, pues resulta que Liliana Mendiola Mayanes, nombre real de la cantante, mencionó que sí podría celebrar, pero debería recibir cierto tipo de regalos como condición.

La vedette confesó para el programa Suelta la Sopa que en caso de que le festejen, los asistentes deberán darle cosas de la marca mencionada.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Es niño! Lyn May confirma embarazo y anuncia el sexo de su bebé | FOTO

“Lo que quiero yo, si me van a hacer un baby shower, son puros perfumes de Chanel, bolsas de Chanel, todo de Chanel, sino no entran al baby shower", mencionó en tono serio.

Estas revelaciones volvieron a encender el caldero, pues de nuevo puso en duda la espera de un bebé, por la edad y el hecho de que pidió regalos para ella y no para su futuro hijo.