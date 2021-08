Galilea Montijo está dispuesta a hacer "una vaquita" para ayudar a Laura "N" con sus problemas legales

Laura “N” se encuentra desaparecida luego que las autoridades de nuestro país emitieron una orden de detención en su contra esto por motivo de delitos fiscales, la mujer de origen peruano podría estar vendiendo sus propiedades para evitar pisar la cárcel.

Para que esto suceda, Laura “N” deberá presentarse ante el juzgado con una garantía de 300 mil pesos y tan solo tiene tres días para hacerlo; de acuerdo con lo que Shanik Berman dijo en el programa Hoy es que la peruana estaría vendiendo sus propiedades y algunas prendas para reunir dicha cantidad de dinero.

“Están diciendo que Laura Bozzo definitivamente sacó todos los muebles de su casa de Acapulco que es la propiedad que le queda por que dicen que se la va a ofrecer al SAT a cambio de su libertad, lo cual me parece poco ¿eh? Por tu libertad lo que sea, incluso si eso ocurriera y no tuviera casa Maribel Guardia dijo: ‘No pues que se venga a vivir a mi casa’”, incluso en varios noticiarios de Estados Unidos estaban diciendo que Laura está vendiendo sus bolsas de 50 mil a 500 mil pesos” dijo Shanik Berman

Ante esto, Galilea Montijo interrumpió a la periodista para de manera irónica pedirle a su gran amiga Laura “N” que la llame para que le ayude a comprar sus bienes pues, le gustó mucho un reloj que le vio alguna vez.

Luego de las declaraciones de Galilea Montijo, Shanik Berman la cuestionó si es que en verdad la ayudará comprando sus pertenencias y la tapatía aseguró que sí, aunque inmediatamente dijo que mejor la ayudará de otra forma.

“Yo hago una vaquita, sí, sí hago una vaquita.... Te soy sincera no es que me sobre pa’ ayudar a todo mundo, ojalá pudiéramos, pero no me contesta el teléfono” dijo Galilea Montijo