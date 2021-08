Dramas coreanos más populares del 2018 que te conquistarán con su historia

¿Cuáles son los dramas más populares? A lo largo de más de una década, las series coreanas se han convertido en las favoritas de las fans, todos los meses se estrenan decenas de historias que se convierten en las más exitosas al año, estas son algunos de los doramas del 2018 que debes ver.



Protagonizados por actores famosos como Lee Joon Gi o Park Seo Joon, en ese año sus series se posicionaron como las mejores, además, son de las más recomendadas actualmente para aquellas que quieren iniciarse en el mundo de las novelas asiáticas.

Algunas las puedes ver en Netflix, plataforma de streaming que ha apostado por este tipo de contenido. Checa las recomendaciones para este fin de semana y revive los mejores dramas del 2018.

Revive los doramas más populares del 2018

Lawless Lawyer

Drama protagonizado por Lee Joon Gi. La trama gira en torno a Bong Sang Pil, un exgángster que se convirtió en un abogado exitoso. El protagonista es un hombre que aprovecha las lagunas legales para ganar sus casos, además, busca cobrar venganza por su madre.

I'm not a robot

Drama coreano que sigue la vida de Kim Min Kyu, un hombre que vive aislado del mundo tras desarrollar alergia a las personas. Un día, tiene un encuentro con Jo Ji Ah, una mujer que finge ser un robot que fue diseñado por su exnovio, pero se termina enamorando de ella sin saber su verdadera identidad. La joven es reclutada por el laboratorio que creó al humanoide para reemplazarlo tras un accidente.

A Korean Odissey

Dorama de Lee Seung Gi que sigue la vida de Jin Seon Mi, una chica que tiene el don de ver fantasmas desde su infancia. Cuando era niña, conoció a Woo Hwi Chul, un demonio que le pidió un favor, pero terminó por engañarla. Años después, ella ha sufrido muchos problemas por su culpa, pero cuando se reencuentran se desata el caos con otras criaturas míticas.

What's wrong with secretary Kim?

Drama protagonizado por Park Seo Joon. La trama sigue a Lee Young Joon, un joven exitoso y CEO de Unique Group. Bajo su cargo está Kim Mi So, su secretaria de toda la vida durante 9 años; sin embargo, ella piensa que está perdiendo su vida por un trabajo muy exigente.



Cuando decide renunciar, el protagonista hará todo lo posible por retenerla, incluso le ofrece casarse con ella para no perder la oportunidad de enamorarse. Además, ambos se conocen desde la infancia, pero no lo recuerdan.