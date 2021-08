Loreto Peralta impone moda al estilo "vaquerita" con mini short y botas: FOTOS

La actriz Loreto Peralta volvió a causar furor en redes sociales, y es que la joven de 17 años presumió en su cuenta de Instagram un par de imágenes en las que se le ve presumiendo un look de mini short y botas, imponiendo moda con su estilo de "vaquerita" y conquistando a sus millones de fans.

La joven actriz y modelo es hija de Juan Carlos Peralta y Greta Jacobson, y nieta del empresario mexicano Carlos Peralta. Comenzó a actuar desde muy pequeña, debutando a los 9 años en cine con la película " No se aceptan devoluciones", donde interpretó a Maggie y se robo el corazón de muchos espectadores junto al actor Eugenio Derbez.

Fue en el año 2012 cuando Derbez la descubrió después de publicar una convocatoria en Twitter. Buscaba una niña rubia de ojos verdes que hablara inglés y español. Luego del proyecto que la lanzara a la fama, siguió con otras películas como "Todas la pecas del mundo" y a principios de 2018 terminó la grabación de La sirenita, de Netflix, donde prestó su voz para Elle.

Peralta debutó en cine cuando tenía 9 años. Foto: Especial

Así se lució como "vaquerita"

Fue este martes cuando la modelo y actriz, de 17 años, presumió en su cuenta oficial de Instagram, donde la siguen 2.7 millones de fans, un par de imágenes en las que se lució como "vaquerita", imponiendo moda con un look de mini short que combinó con botas.

En una de las instantáneas se le puede ver posando recargada en el parachoques de una camioneta negra, y luciendo con gran estilo un atuendo juvenil, el cual completó con una blusa blanca de manga corta y presumiendo su larga y rubia melena que la ha caracterizado por varios años.

Con este look, la joven actriz que actualmente se puede ver en la serie de Netflix "Guerra de vecinos", demuestra que a su corta edad es una auténtica fashionista y se posiciona como una promesa en el mundo de la moda, donde ya ha trabajado para reconocidas marcas.

Así presumió Loreto su look de vaquerita. Foto: Especial

Loreto y su gran estilo

A la par de su carrera como actriz, Loreto debutó también en el mundo de la moda. En septiembre de 2018 realizó su primer trabajo como modelo de la campaña otoño-invierno 2018 de la diseñadora mexicana Raquel Orozco. Para esta colección, modeló faldas, pantalones, vestidos, blazers y abrigos confeccionados en diversos materiales.

Desde que se lanzó como modelo, ha trabajado para reconocidas marcas nacionales e internacionales. Es a través de su cuenta de Instagram donde ha dado a conocer las sesiones de fotos en las que participa, y en las que se luce como una auténtica fashionista.

Peralta cumplió 17 años el pasado 9 de junio del presente año, y para celebrarlo realizó una pequeña reunión en la que presumió un conjunto de lujo, pues la falda y blusa que llevaba tienen un valor de aproximadamente 20 mil pesos, con lo que dejó ver que al igual que otras jóvenes famosas como Ángela Aguilar, tiene preferencia por las prendas de diseñador.

Es así como la modelo y actriz no deja de sorprender a sus millones de fans, sin importar si luce un look roquero, veraniego, elegante y sofisticado o como "vaquerita", siempre recibe cientos de halagos de sus millones de fans, y otros miles de "me gusta" en sus publicaciones.