Querida exconductora de Ventaneando presume cuerpazo a sus 48 años

Atala Sarmiento, ex conductora de ‘Ventaneando’, causó revuelo en las redes sociales luego de que compartió una fotografía en la que se dejó ver en traje de baño mostrando al descubierto sus largas piernas; en la descripción de la imagen escribió un hermoso mensaje sobre su cuerpo, por lo que sus seguidores llenaron la caja de comentarios de halagos y buenos deseos.

En la postal se ve a Atala al lado del mar en Vilasar de Mar en España, donde vive desde hace varios años, después de que salió del programa de espectáculos que la posicionó en lo alto de la prensa de farándula. En lo que escribió, dejó ver que se siente un poco insegura con respecto a su cuerpo, especialmente con sus piernas, porque son demasiado blancas y no es capaz de broncearlas con nada.

Sin duda es una mujer hermosa. Foto: Especial.

Pero Atala trabaja en el amor propio

“No acostumbro a colgar este tipo de fotos, pero hoy quiero hablar de algo que me costó tiempo asumir y hoy ya no me avergüenza… Las piernas largas me las dio mi madre…Desde niña han sido así, y sobre todo, ¡BLANCAS!”, expresó la exconductora. También expresó que le ha costado trabajo llegar a este punto de amor propio, pero gracias a que se ha enfocado en alejarse de los estereotipos que se imponen con respecto a la belleza ha conseguido sentirse mejor.

“No hay manera de broncearlas, así que he aprendido a aceptarlas y quererlas así de pálidas. Son mis columnas, las que me sostienen con la dureza y el color del mármol”, expresó Sarmiento al respecto de sus piernas. Amigos y familia la llenaron de halagos, pero sus fans también reconocieron su belleza, para así ayudarle también a que esté más a gusto con su cuerpo. Otros, le dieron algunas sugerencias para broncearse, mientras que algunos más se sintieron identificados con su situación.

msb