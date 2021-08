Películas coreanas de Lee Min Ho para enamorarte más del actor

Lee Min Ho no solo es actor de doramas, también ha protagonizado historias en la pantalla grande. La estrella Hallyu es una de las figuras más populares de Corea del Sur debido a sus trabajos en TV, sobre todo a "Boys Over Flowers" que lo catapultó a la fama mundial.



Además de ser modelo y cantante, también es uno de los actores mejor pagados de la industria, no por nada vive en uno de los barrios más exclusivos de Seúl.



Hace meses logró iniciar su carrera en Hollywood, ya que protagonizará la serie "Pachinko" para Apple TV, demostrando su fama mundial. En Netflix puedes encontrar varios dramas de Lee Min Ho, pero si quieres conocer su trabajo en el séptimo arte, checa las recomendaciones de sus películas coreanas.

Películas coreanas de acción que no te puedes perder

Gangnam Blues

Película coreana ambientada en los años 70 que retrata la corrupción política de la época en el distrito de Gangnam. La trama gira en torno a Jong Dae y Yong Ki, dos amigos de la infancia que sueñan con salir adelante, pero son atacados por matones y se quedan sin hogar.



Si nada de dinero, comienzan a involucrarse en conflictos políticos y violentos, por lo que terminan separados con el paso del tiempo. Años después, Jong Dae se convierte en un hombre honesto y cantante de la banda Kil Su, mientras que Yong Ki es parte de una organización criminal.

Bounty Hunters

Película coreana de acción que sigue la vida de un caza recompensas muy hábil en las artes marciales, además de ser muy guapo. Una de sus misiones consistirá en la búsqueda de un criminal que planea bombardear un hotel. Lee Min Ho vive una aventura en la que tendrá que viajar por toda Asia para acabar con el mal y cobrar lo prometido.

Get Up

Fue una de las primeras películas de Lee Min Ho. La historia sigue la vida de Min Wook Gi y Lee Doo Hun, dos estudiantes de secundaria que se meten en una pelea. Uno de ellos termina suspendido, mientras que el otro debe limpiar el auto de su profesor como castigo.



Además, la novia de uno de ellos decide terminar su relación, por lo que decide robar el auto y perseguirla. Su aventura termina en un viaje por carretera.