BTS podría lanzar una colaboración sorpresa con Megan Thee Stallion

¿BTS lanzará una nueva canción? Desde hace semanas, el grupo K-Pop despertó las sospechas de una colaboración junto a Coldplay, la cual no ha sido confirmada. Pero para sorpresas de sus fans, se reveló que la rapera Megan Thee Stallion trabajó en un nuevo remix con ellos.



No es la primera vez que BTS participa en duplas musicales, ya ha tenido éxito con Halsey, Nicki Minak y Lauv; por otro lado, han contado con la composición de cantantes como Troye Sivan y Ed Sheeran.



Su último lanzamiento fue con "Permission to Dance", aunque "Butter" se coronó como el hit de verano y una de las más exitosas de su carrera después de "Dynamite". Al parecer, este viernes BTS y Megan Thee Stallion tenían preparado el estreno de un nuevo remix.



BTS y Megan Thee Stallion lanzarían un remix

El éxito de BTS con "Butter" continúa en las plataformas musicales y charts como Billboard, además lanzaron varias versiones de la misma durante las promociones. Junto a la rapera, habrían preparado una nueva versión; sin embargo, podría no estrenarse por esta razón.

De acuerdo con TMZ, Megan Thee Stallion grabó un remix para "Butter", su lanzamiento se realizaría este 27 de agosto, pero debido a cuestiones legales podría no salir a la luz. Según se informó, el problema es que su disquera 1501 Certified Entertainment considera que esta colaboración no es buena para su carrera; además, buscan firmar un acuerdo por millones de dólares en ganancias por la canción.

Al parecer, el proyecto se dio desde julio, pero Megan Thee Stallion afirma que la compañía quiere impedir su lanzamiento. En redes sociales, ARMY compartió sus reacciones y aseguró que apoyarán a ambos artistas hasta que la situación se resuelva.

La rapera presentó una demanda para que pueda continuar con sus planes, se desconoce cuándo lanzarán la canción, ya que al parecer también el equipo legal de BTS estuvo involucrado en la resolución del problema. La información más reciente revela que un juez habría fallado a su favor para que pueda continuar con este proyecto.



Además, Megan Thee Stallion aseguró que es una gran oportunidad para ella trabajar con el grupo K-Pop, ya que podría beneficiarla a expandir su base de fans.