Dinosaurios: La verdad tras el trágico final en la serie que ya está en Disney Plus

Dinosaurios fue un éxito en varios países, y en México fue transmitido en varias ocasiones entre 1993 y 2014, obteniendo muy buenos índices de audiencia. La serie es una sátira de la sociedad moderna de los años 90, una comedia que muchos consideran como un clásico de la televisión.

Siendo una de las series más exitosas que con el paso de los años se ha catalogado como de culto y que marcó la infancia de muchos, llegó a Disney Plus, la cual cuenta la historia de la familia Sinclair y que sin duda, el personaje que se ganó el corazón de chicos y grandes fue el del más pequeño el bebé Sinclair, también conocido como “el nene consentido”.

La serie contó con un total de 65 episodios divididos en cuatro temporadas. Entre los que se abordaban las aventuras no sólo del nene consentido, si no de sus hermanos Robbie y Charlene y sus padres.

Si bien, la serie se desarrollaba en una sociedad de dinosaurios avanzada, tanto en educación como en tecnología, el final habla nada más y nada menos que la extinción de los dinosaurios. Pero ¿cuál es la historia detrás del perturbador desenlace de dinosaurios?

Extrañamente el desenlace manda un poderoso mensaje para la humanidad, pues es una clara crítica de nuestra sociedad que no siente respeto por la naturaleza y está agotando sus recursos a favor de seguir desarrollando la tecnología sin medir las consecuencias que esto tendrá para el planeta Tierra.

Asimismo, aseguro que el cierre del programa es una metáfora del impacto que los seres humanos tienen en la tierra, la cual enfrenta altos niveles de contaminación, esto sin dejar de mencionar el calentamiento global que avanza a paso acelerado. Su intención era más que clara: educar a los jóvenes sobre la importancia de cuidar el planeta.

“Mi socio Bob Young y yo decidimos que el fin de los dinosaurios tendría que llegar de la menor forma de vida posible. Sentíamos que la metáfora del espacio tenía que ser que, como humanos , podemos ser totalmente inconscientes de lo que nos puede pasar si no vigilamos (…) Los jóvenes deben entender que la extinción es una posibilidad real“ , señaló para el portal Vulture .

Si bien la serie era una de las más exitosas, el costo de la animación y rodaje de cada capítulo era uno de los más caros de la televisión, y es por ello que la cadena ABC decidió cancelarla.

Para ello, la producción ideó el último capítulo, con la finalidad de despedir la serie de una manera que nadie olvidaría.

El último capítulo de la serie fue llamado “Naturaleza Cambiante”, el cual fue dividido en dos partes y se desarrolla en el aparente fin del mundo para los dinosaurios en nuestro planeta.

El capítulo comienza cuando la familia Sinclair se reúne para ver la migración de una especie de escarabajos llamados “los escarabajos peloteros”. Estos se encargan de comer unas molestas enredaderas que crecen sin parar; sin embargo, la migración no sucede. El motivo, la explotación del terreno por parte de la empresa para la que trabaja Earl Sinclair.

La construcción de la empresa provocó un daño el hábitat del escarabajo y por lo tanto un desequilibrio ecológico, las enredaderas empezaron a crecer y el jefe de Earl quiso tomar cartas en el asunto. Nombró a Earl como el presidente de un comité y la compañía no tuvo peor idea que rociar todo con un herbicida, el cual acaba con las enredaderas, pero también con toda forma de vida vegetal, lo que provocó que la Tierra se convirtiera en un desierto.

Ante la crisis y una lluvia de malas ideas el jefe de Earl ordena otro plan, poner explosivos en los volcanes porque según así se formarían nubes, provocan lluvias y que las plantas vuelvan a crecer. El resultado fueron nubes de azufre y hollín, el planeta se sumergiría en la obscuridad absoluta que se calcula durará miles de años y en consecuencia una ola de frío que supondrá la desaparición de los dinosaurios.

La escena final advierte sobre un desastre natural que está por ocurrir y que sorpresivamente, fue causado por Earl Sinclair, el padre de la querida familia.

En los últimos momentos de la serie, Earl pide disculpas a toda su familia por haber provocado un desastre natural sin precedentes en el planeta tras haber quedado a cargo de su fábrica.

El nene consentido, pregunta a sus padres que va a ser de ellos y ninguno sabe que responder, pues ellos conocen la devastadora verdad de lo que ocurrirá con todos los habitantes del planeta.

“Verás, bebé, lo que ha pasado es que pusieron a papi al frente del mundo y él no ha sabido cuidarlo bien. Tengo la impresión de que no les he dejado un mundo en el que vivir”.