Cuestionan masculinidad en la película "Territorio"

A sus 43 años de edad, el cineasta Andrés Clariond Rangel hace una reflexión sobre el crecimiento de un niño en una sociedad machista como la mexicana, en la que ésta misma dicta los rituales con los que se deben crecer y que, considera, al mismo tiempo son los que orillan al desarrollo de personas violentas.

“Son rituales comunes que parecen simples e inofensivos, desde que debes saber jugar fútbol, ser fuerte, no llorar, beber alcohol o fumar cuando creces, y todas estas costumbres me las he cuestionado desde muy niño, porque no sólo tienes que ser hombre, sino también debes demostrarlo”, afirmó el director.

Estas reflexiones lo llevaron a escribir y dirigir “Territorio”, una historia que retrata dos tipos de hombre, uno el cliché del macho mexicano y el otro un hombre frágil y al mismo tiempo macho; pero en la cinta también habla de otros temas como el abuso de poder económico y físico. “Quería abrir el territorio de los instintos, de cómo podemos seguir siendo animales hasta cierto límite, porque vivimos cosas que nos hacen ‘explotar’ y sale una parte visceral y oscura del ser humano”, agregó.

El filme cuenta la historia de una pareja “Manuel” y “Lupe” que desean convertirse en papás, pero él es estéril y no acepta la situación, quiere ser padre a cómo de lugar, lo que termina deteriorando su relación. Para escribir esta historia, Clariond se documentó mucho al respecto y notó que es un problema que afecta directamente su masculinidad, porque lo traducen a no tener herencia y por eso no suelen hablar de ello.

“Lo interesante es que en esta trama el villano es la sociedad que le dicta el deber ser a ‘Manuel’, de lo importante que es ser el padre perfecto, tener un hijo varón y un buen trabajo, y cuando esto no sucede, porque la vida es más compleja que eso y cuesta trabajo entenderlo”, comentó José Pescina, quien da vida a dicho personaje.

En la cinta también participan Jorge A. Jiménez y Paulina Gaitán, quien interpreta a “Lupe”, una mujer que pese a que está en una relación estable, sus deseos por ser madre son aún más fuertes, lo que complica aún más la relación entre los protagonistas.

DATOS

La película llega a salas comerciales a nivel nacional este fin de semana. El filme fue musicalizado por el compositor Tomás Barreiro. Clariond debutó en el séptimo arte con la película “Hilda” en 2014.

NÚMEROS

5 Nominaciones tuvo “Hilda” a los premios Ariel.

94 minutos dura la película.

dza