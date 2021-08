Raymix se resistió a los conciertos vía streaming; hoy estará en el Autódromo

Los conciertos masivos fueron los primeros que pararon en marzo del año pasado y hasta hoy, los shows presenciales no se llevan a cabo en México como antes de la pandemia de COVID-19, por eso varios artistas hicieron livestreaming, primero gratuitos y luego con costo, pero Raymix se resistió a hacerlos, ya que asegura que su principal motivo para cantar es el contacto con el público.

“Sinceramente los streamings no me gustan, no sólo trabajo por la parte económica, sino por satisfacción y un live no me genera muchas emociones, porque no estoy ahí conviviendo con el público, porque por más que te digan que es en vivo, no es la misma situación, casi siempre se graban previamente, por eso no es la misma emoción y no me quise arriesgar a hacer uno”, aseguró Raymix, el cantante que cambió la ingeniería por la música.

Sin embargo, si la pandemia no cede y cierran todo de nuevo, tendrá que hacerlo. Por ahora se concentra en el show en formato de Palcos en el Autódromo Hermanos Rodríguez que dará esta noche y en el que están de invitados Kalimba, María León y Horacio Palencia.

“Estoy nervioso y medio oxidado, pero ensayamos mucho, rediseñamos el concierto, preparamos nuevas coreografías y sonidos instrumentales, quiero que el público se divierta y se relaje un poco de todo lo que estamos viviendo”, aseguró.

Durante este receso, aprovechó para descansar y hacer nueva música e hizo varias colaboraciones, porque sabe que la electrocumbia, como llama al género que toca, puede crecer aún más cuando se fusiona con otros ritmos, aunque siempre lanzando mensajes positivos.

“Estamos en un momento en el que las fusiones son bien recibidas, pero hay que tener una base, no por eso voy a montarme a mensajes feos, porque a mí me gusta cantarle más al amor y desamor, sin llegar a lo obsceno o vulgar. Habló de las altas y bajas que hay en la vida”, finalizó.

A DETALLE

Sandra Echeverría será la encargada de abrir el concierto de esta noche.

También participarán en el evento ATL y Juan Solo, artistas con los que Raymix ha colaborado.

Se ha logrado colocar dentro del Top 7 de Hot Latin Songs de Billboard.

Entre sus duetos están uno con los colombianos Juanes y J Balvin, y con la mexicana Paulina Rubio.

Recientemente estrenó el sencillo Tú y yo, que ya ganó un Certificado de Platino.

13 Discos de Platino tiene en Estados Unidos.

1 Álbum de Diamante obtuvo en México.

MAAZ