Paramount Plus ofrece este ClÁSICO de CULTO con Jim Carrey; es una de sus mejores películas

Jim Carrey es uno de los cómicos más representativos del espectáculo mundial. Sus papeles en cintas como "Mentiroso, mentiroso", "Irené, yo y mi otro yo" e inclusive "Kick Ass" lo hacen uno de los actores más versátiles.

Esto no pudo ser ignorado por la plataforma de streaming más reciente en México, Paramount Plus, quien después de su unión con CBS All-Access ocurrida el 4 de marzo ha comenzado a aumentar su catálogo, entre ellas, una de las más importantes en la carrera del actor.

Se trata de "El show de Truman", una película de ciencia ficción que se ha convertido en un clásico de culto instantáneo desde que salió en 1998 y la cual sigue generando adeptos en todo el mundo.

¿Cuál es la trama de "El show de Truman"?

La historia sigue a Truman Burbank, un agente de seguros que tiene una cómoda y rutinaria vida dentro de una isla. Su mayor sueño es salir de este lugar para conocer el mundo; sin embargo, el destino parece no querer ofrecerle esta oportunidad.

Lo que el personaje no sabe es que es el protagonista de un reality show que inició desde que nació y para el cual se le ha grabado con miles de cámaras a fin de conocer su reacción ante los sucesos más banales de su vida.

De esta forma, un productor ha decidido qué rumbos lleva la vida del personaje, qué personas salen de su núcleo familiar e incluso con quién debe establecer una relación romántica o de amistad.

La situación se complica cuando Truman comienza a buscar desesperadamente salir del sitio y comienza a darse cuenta de que la gente actúa raro cuando él se sale de la rutina.

La cinta es una de las más recordadas del actor.

¿Por qué ver esta película?

Además de tener uno de los guiones más ambiciosos en la carrera de Andrew Niccol (responsable de obras como "Gattaca", "El precio del mañana" o "La Huésped") y de la dirección impecable de Peter Weir (líder en proyectos como "Capitán de mar y guerra", "La sociedad de los poetas muertos"), tiene un ritmo y comedia que la hacen una cinta única.

Por su fuera poco, el dilema ético que se presenta, así como las implicaciones filosóficas y éticas de mantener a un ser humano expulsado de su realidad son elementos que pueden dar para horas de discusión entre las personas que la miren.

Además de esto, la actuación de Jim Carrey como personaje principal saca a relucir una amplia gama de emociones del actor que con esta producción comenzó a demostrar que podía participar en proyectos en cuyo fin no era solamente desatar una carcajada. Sin esta entrega, posiblemente no habría sido tomado en cuenta en papeles como los que obtuvo en "Eterno resplandor de una mente sin recuerdos" o "El lunático" ("Man on the Moon").

A esto se suma un elenco de ensueño que es conformado por actores como Laura Linney, Noah Emmerich o Ed Harris, quienes por si solos sostienen gran parte de los dilemas por los que atraviesa el personaje principal y además sirven de soporte para hacerlo brillar en los momentos importantes.