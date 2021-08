Christa B. Allen: ¿Qué fue de la protagonista de "Si tuviera 30"? Así luce en la actualidad | FOTOS

"Si tuviera 30" es una de las comedias románticas que se ha colocado como las favoritas del público, debido a su argumento en el que una adolescente cumple su deseo de convertirse en adulto desatando una serie de divertidas situaciones y evocando una profunda reflexión sobre las decisiones que tomamos en el ámbito laboral, familiar y sentimental.

La mayoría de la película fue protagonizada por Mark Ruffalo y Jennifer Garner, quien interpretó a Jenna Rink, la adolescente que de repente despertó en un cuerpo y en la vida de un adulto de 30 años. Pero antes de ver a la actriz texana como la mujer "coqueta y próspera", la protagonista fue hecha por Christa B. Allen.

¿Quién es Christa B. Allen?

Christa Brittany Allen es una actriz estadounidense originaria de Wildomar, California. El próximo 11 de noviembre cumplirá 30 años y se puede decir que ha tenido una carrera próspera, pues antes de "13 Going On 30", nombre en inglés de la cinta que se lanzó en 2004, había tenido algunas participaciones en la televisión en la producción de "Men" y "Cake".

Debido a su gran parecido con Garner fue elegida para ser la versión adolescente de la actriz en la película del 2004, y después para 2008, volvió a ser la versión joven de Jennifer en el film "Los fantasmas de mis ex", otra comedia romántica en la que también trabajaron Matthew McConaughey y Emma Stone.

Christa B. Allen hizo varias veces la versión adolescente de Jennifer Garner Foto: Instagram

Christa B. Allen continuó su carrera como actriz de Hollywood

Christa consiguió varis papeles después de saltar a la fama con el papel de Jenna. Estuvo en varias películas como One Kine Day del 2011 o Dead on Arrival del 2017, mientras que en la televisión participó en la serie Grey's Anatomy en el episodio "All by Myself" y en CSI: Crime Scene Investigation es el capítulo "Miscarriage of Justice".

De 2011 a 2015 fue la protagonista de la serie "Revenge" de la cadena ABC y que estaba inspirada en la novela escrita por Alexandre Dumas, El conde de Montecristo.